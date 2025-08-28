ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
В Battlefield 6 не будет трассировки лучей ни на старте, ни в ближайшем будущем

В Battlefield 6 не планируется использовать трассировку лучей, несмотря на то, что она широко распространена во многих видеоиграх в наши дни. Для тех, кто не очень разбирается в технологиях, трассировка лучей — довольно мощный инструмент в играх. Хотя существует очень длинное и сложное объяснение того, что это такое, как она работает и как она улучшает ваши игры, простое объяснение заключается в том, что это метод рендеринга, который буквально следует за лучами света. В контексте видеоигр это обеспечивает более детализированную и реалистичную графику с более качественными отражениями от таких объектов, как окна, лужи, тени и многое другое. Обычно это опциональная настройка, которую игроки могут включить, поскольку для её использования требуется много ресурсов, но она обеспечивает более высокое качество изображения.

Кристиан Буль, технический директор студии Ripple Effect (одной из студий, работающих над Battlefield 6), рассказал, что хотя в меню настроек игры на ПК будет более 600 различных опций, трассировка лучей в их число не войдет, и в ближайшем будущем не планируется её добавлять.

Нет, мы не будем использовать трассировку лучей при запуске игры, и в ближайшем будущем у нас нет на неё планов. Это потому, что мы хотели сосредоточиться на производительности. Мы хотели убедиться, что все наши усилия направлены на то, чтобы сделать игру максимально оптимизированной для настроек по умолчанию и для обычных пользователей. Поэтому мы довольно рано приняли решение отказаться от трассировки лучей, и, опять же, это было сделано главным образом для того, чтобы мы могли сосредоточиться на производительности для всех остальных.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.

и правильно нефиг графон портит овном

canismajorisvy

Что, красная поделка не тянет? ))

Петюша Петюшенька canismajorisvy

Там и зеленная запердывается😆

canismajorisvy Петюша Петюшенька

Зелёная только в красных мечтах...

ОфициальныйАккаунт

Красавцы, не прогнулись под дрессировку бичей, аплодирую.

canismajorisvy

Заверещала красная палата)))

iГиена canismajorisvy

askazanov

Нафиг она там и не нужна)

Gridon

это как отказаться от двигателя в машине чтобы она стала легче и её было проще толкать вручную. 600 опций в меню для настройки картинки которую искусственно состарили на 7 лет.

211186

И правильно, нах не нужна

ЮрийSport

С нормальными разработчиками могут и без трассировки сделать всё красиво и стабильно. Ждем

ArTeryS

Честно, не такая уж необходимая функция в сессионном онлайн шутере. Это не игровое кино же, где можно каждую песчинку рассмотреть в подробностях

qabbasov

трассировки лучей - не нужная вещь!

KoLyM6uuCKuU

золотые слова здравомыслящего человека

OneShadows

Тросировка кушает немало, хотите красивый фильтр используйте что нибудь другое ну точно не это

Heisenberg RE

В сингл могли бы добавить.

