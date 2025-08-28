В Battlefield 6 не будет трассировки лучей ни на старте, ни в ближайшем будущем

В Battlefield 6 не планируется использовать трассировку лучей, несмотря на то, что она широко распространена во многих видеоиграх в наши дни. Для тех, кто не очень разбирается в технологиях, трассировка лучей — довольно мощный инструмент в играх. Хотя существует очень длинное и сложное объяснение того, что это такое, как она работает и как она улучшает ваши игры, простое объяснение заключается в том, что это метод рендеринга, который буквально следует за лучами света. В контексте видеоигр это обеспечивает более детализированную и реалистичную графику с более качественными отражениями от таких объектов, как окна, лужи, тени и многое другое. Обычно это опциональная настройка, которую игроки могут включить, поскольку для её использования требуется много ресурсов, но она обеспечивает более высокое качество изображения.

Кристиан Буль, технический директор студии Ripple Effect (одной из студий, работающих над Battlefield 6), рассказал, что хотя в меню настроек игры на ПК будет более 600 различных опций, трассировка лучей в их число не войдет, и в ближайшем будущем не планируется её добавлять.

Нет, мы не будем использовать трассировку лучей при запуске игры, и в ближайшем будущем у нас нет на неё планов. Это потому, что мы хотели сосредоточиться на производительности. Мы хотели убедиться, что все наши усилия направлены на то, чтобы сделать игру максимально оптимизированной для настроек по умолчанию и для обычных пользователей. Поэтому мы довольно рано приняли решение отказаться от трассировки лучей, и, опять же, это было сделано главным образом для того, чтобы мы могли сосредоточиться на производительности для всех остальных.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.