В Battlefield 6 появилось новое оружейное нововведение - свободный обзор оружия

В сети появились свежие ролики, демонстрирующие необычную механику Battlefield 6 — свободного обзора оружия, которая позволяет игрокам рассматривать своё оружие под любым углом. Теперь можно не только перезаряжать ствол для красивого кадра, но и буквально вертеть его в руках, подбирая наиболее эффектное положение.

Функция пока не была доступна в прошлой бете, однако в новом этапе тестов Battlefield Labs её уже можно опробовать. На видео видно, что система работает плавно и даёт возможность рассмотреть мельчайшие детали оружия, делая процесс максимально естественным.

Игроки и контент-мейкеры уже называют механику настоящим подарком для создателей скриншотов и превью. Ведь вместо старого приёма «посмотреть вверх и перезарядить» теперь есть полноценный инструмент для креативных кадров.

Разработчики, похоже, специально пошли навстречу сообществу, добавив функцию, которая объединяет практичность и визуальное удовольствие.