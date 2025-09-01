В Battlefield 6 появилось новое оружейное нововведение - свободный обзор оружия

В сети появились свежие ролики, демонстрирующие необычную механику Battlefield 6 — свободного обзора оружия, которая позволяет игрокам рассматривать своё оружие под любым углом. Теперь можно не только перезаряжать ствол для красивого кадра, но и буквально вертеть его в руках, подбирая наиболее эффектное положение.
Функция пока не была доступна в прошлой бете, однако в новом этапе тестов Battlefield Labs её уже можно опробовать. На видео видно, что система работает плавно и даёт возможность рассмотреть мельчайшие детали оружия, делая процесс максимально естественным.
Игроки и контент-мейкеры уже называют механику настоящим подарком для создателей скриншотов и превью. Ведь вместо старого приёма «посмотреть вверх и перезарядить» теперь есть полноценный инструмент для креативных кадров.
Разработчики, похоже, специально пошли навстречу сообществу, добавив функцию, которая объединяет практичность и визуальное удовольствие.
Фанаты CS2 кончат от такого. Если, конечно, они играют в Battlefield.
А можно стрелять как нигга?
Только если надеваешь грилзы
Прикольно конечно
Вот бы с ещё разрабы сделали возможность отдельных серваков для друзей и отдельных для одиночек. Или как то видеть в таблице,кто играет один,а кто с друзьями.
почти как в Darktide