В Battlefield 6 пройдёт неделя бесплатного доступа с сохранением прогресса

Издатель Electronic Arts анонсировал акцию бесплатного доступа к шутеру Battlefield 6, которая пройдёт с 15 по 22 сентября. Весь заработанный за это время игровой прогресс, а также разблокированные награды будут полностью сохранены и перенесены в полную версию игры в случае её покупки.

В течение недели пользователям предложат ознакомиться с подборкой мультиплеерного контента. В список доступных локаций вошли четыре карты: «Остров Уэйк», «Риф Цуру», «Каирский базар» и «База Хагенталь». Среди режимов заявлены классический «Захват» и «Эскалация», которые станут частью внутриигрового события «Глубоководье».

Помимо тематического плейлиста со специальными боевыми задачами, участникам акции откроют доступ к казуальному формату режима «Прорыв» и верифицированным серверам на платформе Battlefield Portal.

Для ускорения прокачки разработчики запустят выходные двойного опыта (2XP). Бонус к получению очков будет активен для всех игроков, что позволит быстрее открывать уровни и сопутствующие награды.