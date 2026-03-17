В Battlefield 6 стартовала бесплатная неделя

Начиная с Дня Святого Патрика, Electronic Arts предоставляет игрокам возможность бесплатно опробовать различные карты и режимы для своего шутера Battlefield 6.

С 17 по 24 марта Battlefield 6 будет доступна бесплатно для всех, кто скачает REDSEC, всегда бесплатный режим «королевской битвы». В течение этого времени игроки смогут попробовать платный контент игры через три плейлиста:

Nightfall: включает в себя командный смертельный бой, бой отрядов и режим «Завоевание». Матчи будут проходить в темноте, что потребует использования приборов ночного видения или других приспособлений для обзора. Также будет доступна новая карта «База Хагенталь».

Режим «Всеобщая война»: здесь представлены режимы «Завоевание», «Прорыв» и «Эскалация» — три масштабных режима, более соответствующих тому, что игроки ассоциируют с серией Battlefield. Здесь будет четыре игровые карты, включая Хагенталь и Загрязнёние, добавленные во 2-м сезоне.

Режим «Казуальный прорыв»: это режим «Прорыв», но с меньшим количеством реальных игроков, поскольку остальные слоты заполнены ботами — всегда хорошее место для выполнения различных игровых заданий. Здесь будут доступны три карты.

Battlefield 6 доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.