В Battlefield 6 стартовало событие по Dead Space с PvE-режимом на 16 игроков

В Battlefield 6 стало доступно событие Convergence, посвящённое Dead Space. Игрокам предстоит столкнуться с ужасами вторжения Маркера в специальном PvE-режиме Marker Incursion.

В режиме на 16 участников необходимо отбиваться от орд солдат и уничтожить Маркер, пока ещё остаётся надежда на спасение. Для борьбы с противниками можно использовать импульсную винтовку Pulse Rifle.

Событие Convergence уже доступно в Battlefield 6 на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.