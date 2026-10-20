В Battlefield 6 стартовало событие по Dead Space с PvE-режимом на 16 игроков

В Battlefield 6 стало доступно событие Convergence, посвящённое Dead Space. Игрокам предстоит столкнуться с ужасами вторжения Маркера в специальном PvE-режиме Marker Incursion.
В режиме на 16 участников необходимо отбиваться от орд солдат и уничтожить Маркер, пока ещё остаётся надежда на спасение. Для борьбы с противниками можно использовать импульсную винтовку Pulse Rifle.
Событие Convergence уже доступно в Battlefield 6 на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
лучшее из всей ситуации то, что появился луч надежды на ремейк двойки или продолжение серии
Конкретно этот ивент полная шляпа. По сути это режим Rush, но с ботами-зомби и в "инопланетном" антураже.
Ближе к точкам которые нужно уничтожить у всех начинаются "галюны" и модельки своих и чужих становятся одинаковыми.
В остальном этот тот же Rush - взорви m-com для атакующих, обезвредь - для защищающих.
засрали всю идею DS
Забавный мини-ивент. Уже прошел. Наверное, через недельку, дополнят награды.