В Battlefield 6 вернется браузер серверов и он будет доступен из главного меню

Эту информацию сообщили журналисты издания MP1st после закрытого мероприятия для прессы. По их данным, разработчики учли отзывы игроков о Battlefield 2042, где эта функция была скрыта в разделе Portal.

Теперь браузер серверов станет более заметной и легкодоступной опцией. Он будет представлен как выделенная опция сообщества, которую можно будет запустить прямо со стартового экрана, без необходимости переходить по нескольким вкладкам меню. Отмечается, что эта система будет работать в классическом для серии стиле, но с упором на поиск и создание пользовательских матчей, подобно расширенной версии Portal. Представители студии подтвердили, что они стремятся сделать поиск созданных сообществом серверов максимально простым.

Также стала известна информация о расположении игровых серверов. Они будут размещены в ключевых регионах по всему миру, включая Америку, Европу, Азию, Африку, Океанию и Средний Восток, чтобы обеспечить стабильное соединение для игроков из разных частей света.