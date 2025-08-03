В Battlefield 6 вернется браузер серверов и он будет доступен из главного меню

Эту информацию сообщили журналисты издания MP1st после закрытого мероприятия для прессы. По их данным, разработчики учли отзывы игроков о Battlefield 2042, где эта функция была скрыта в разделе Portal.
Теперь браузер серверов станет более заметной и легкодоступной опцией. Он будет представлен как выделенная опция сообщества, которую можно будет запустить прямо со стартового экрана, без необходимости переходить по нескольким вкладкам меню. Отмечается, что эта система будет работать в классическом для серии стиле, но с упором на поиск и создание пользовательских матчей, подобно расширенной версии Portal. Представители студии подтвердили, что они стремятся сделать поиск созданных сообществом серверов максимально простым.
Также стала известна информация о расположении игровых серверов. Они будут размещены в ключевых регионах по всему миру, включая Америку, Европу, Азию, Африку, Океанию и Средний Восток, чтобы обеспечить стабильное соединение для игроков из разных частей света.
лучше бы вернули battelog в браузер как было на релизе бф3, открыл вкладку в браузере посмотрел сервера и законектился и не надо было игру открывать если твой любимый сервер,например, был пустой
Не надо. Очень не удобно и к тому же были ошибки с подключением иногда. + браузер в фоне это лишняя активность которая отбирает мощь проца. А как мы уже поняли, игра будет зависима от CPU.
Знаешь пословицу, про плохого танцора и яйца ?
Так он и в 2042 был. Просто выглядил скорее не как список с названием и картой. А более габаритно. Виде плашки, иконки и подробной краткой информации о сервере. По нажатию на который тебе открывали отдельное окно с информацией кто там играет.
Единственная это возможность была не на стартовом экрана это действительно правда.
я заметил в системных требований , убрали русс язык? окак.
ну вы знаете