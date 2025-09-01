В Battlefield 6 вернется "лучший друг" инженера

Сотрудники Battlefield Studios делают все возможное, чтобы Battlefield 6 стал настоящим подарком для давних поклонников серии, особенно ценивших такие игры, как Battlefield 3 и Battlefield 4. Подобный подход найдет свое отражение и в снаряжении, поскольку разработчики подтвердили возвращение в игру одного из знаменитых инструментов.

Разработчики подтвердили, что в инвентаре инженера будет робот-сапер. В посте в официальном профиле серии в X было подтверждено, что EOD Bot вернется и получит свои известные функции, как то ремонт и уничтожение транспортных средств, обезвреживание станций M-COM и установка и уничтожение мин.

Впрочем, разработчики намекнули, что с выходом игры 10 октября спектр его задач может быть расширен.

Battlefield 6 выйдет 10 октября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.