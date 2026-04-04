В Battlefield 6 выйдет обновление Hunter/Prey - разработчики улучшат прогрессию и сетевой пинг

Разработчики Battlefield 6 анонсировали крупное обновление под названием Hunter/Prey, которое выйдет 14 апреля и станет заключительным этапом второго сезона. Вместе с ним в игре появятся изменения в системе прогрессии, балансировке и сетевой производительности.

Несмотря на завершение события Nightfall, некоторые его элементы решено сохранить. В частности, в игре останется устройство VL-7 Smoke, а также режим Night Mode. При этом разработчики рассматривают возможность периодически возвращать ночные карты в виде временных событий.

Одним из главных направлений обновления станет переработка системы прогресса. Команда планирует ускорить получение наград и расширить развитие сразу в нескольких направлениях — для техники, оружия, карьеры игрока и системы REDSEC. По словам разработчиков, цель изменений — сделать развитие более динамичным и разнообразным.

Обновление Hunter/Prey также закрепит модификатор VL-7 как постоянный элемент режима Gauntlet. Кроме того, патч принесёт ряд изменений баланса и улучшений качества жизни, включая доработки сетевой инфраструктуры и оптимизацию пинга.

Разработчики отмечают, что продолжают активно развивать Battlefield 6 после релиза и намерены поддерживать игру регулярными обновлениями, чтобы удерживать интерес игроков и добавлять новый контент.