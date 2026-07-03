В Battlefield 6 вышло очередное крупное сезонное обновление 1.3.3.0 с новыми режимами и переработкой стрельбы

30 июня 2026 года для Battlefield 6 и REDSEC вышло обновление 1.3.3.0 — финальное крупное обновление третьего сезона. Патч принёс не только долгожданные изменения в механике стрельбы и сетевом коде, но и несколько новых режимов, временное событие, а также бесплатную неделю для всех желающих.

Центральным событием обновления стал ивент «Мокрое дело» (Wet Work). Это серия напряжённых миссий с высокоприоритетными целями, доступная как в режимах Battlefield, так и в REDSEC. Механика строится вокруг охоты на цель: игроки собирают арсенал, находят мишень и начинают преследование. Формат рассчитан на тех, кто предпочитает чёткие задачи вместо хаотичных перестрелок.

В игру вернулся режим «Тактическое уничтожение» (Tactical Obliteration) — уменьшенная, пехотная версия классического режима «Уничтожение». Небольшие команды сражаются за бомбу: нужно захватить её, защитить носителя и доставить к точке подрыва. Разработчики позиционируют режим как быстрый и сфокусированный опыт без пауз и затяжных фаз ожидания.

Третья крупная добавка — «Казуальная королевская битва» (Casual Battle Royale). Это укороченные матчи в формате квадро с добавлением ботов, что снижает порог входа для новых игроков. По словам разработчиков, режим станет «идеальной точкой входа для каждого отряда».

Отдельного внимания заслуживают изменения в механике стрельбы. DICE переработала базовые принципы: случайное отклонение пуль «значительно снижается», а вместо него вводятся уникальные паттерны отдачи для каждого оружия. Также скорректированы множители урона, разброс, начальная скорость пуль, сопротивление воздуха и зоны «сладкого пятна» для винтовок с продольным скользящим затвором. Теперь темп стрельбы, контроль отдачи и прицеливание в верхнюю часть тела имеют большее значение.

DICE также доработала сетевой код: подтверждение попаданий, обратную связь по урону, обработку урона на стороне сервера, приоритизацию пропускной способности и поведение системы TimeNudge. Эти изменения направлены на снижение задержек при регистрации урона, запоздалых обновлений позиций противников и ситуаций, когда игрок погибает, уже уйдя за укрытие.

В честь выхода обновления Electronic Arts открыла бесплатный доступ к Battlefield 6: с 30 июня по 6 июля игра доступна без покупки. В пробный период войдут пять режимов на четырёх картах, включая крупнейшую локацию игры — «Железную дорогу на Голмуд», переосмысленный «Каирский базар» и режим «Тактическое уничтожение».

Кроме того, в игре появилось новое оружие ближнего боя — рука-манипулятор EOD Bot Arm, переделанная из оборудования для обезвреживания бомб.

Впрочем, не обошлось без курьёзов. После установки обновления игроки увидели внутриигровое сообщение о том, что XP-бустеры теперь работают на основе игрового времени, а не реального. Однако радость была недолгой: разработчики быстро заявили, что сообщение было отправлено «по ошибке», и никаких изменений в работе бустеров не будет. Это уже второй подобный инцидент за месяц, и сообщество встретило его с раздражением.