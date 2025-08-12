В бета-версии Battlefield 6 видеокарта RTX 5090 загорелась во время напряжённого боя

Согласно сообщению на форуме Gamer.com.tw, видеокарта Zotac RTX 5090 AMP Extreme, установленная в собранном ПК NZXT, купленном в магазине, загорелась во время игры в открытую бета-версию Battlefield 6.

Владелец, известный в сети как york4517, рассказал, что система зависла, после чего последовала вспышка и появился запах горящей электроники. Через несколько секунд они увидели внутри корпуса настоящее пламя. Огонь горел около десяти секунд — этого было достаточно, чтобы вывести из строя графический процессор и серьёзно повредить соседнее оборудование.

На фотографиях, сделанных после пожара, видно, что больше всего пострадала нижняя часть видеокарты, там, где она соединяется с материнской платой. Следы от ожогов распространились на саму плату, SSD, оперативную память и даже трубки жидкостного охлаждения, которые почернели от дыма.

Специалисты по аппаратному обеспечению Uniko’s Hardware изучили изображения и указали на шину MSVDD — часть карты, которая обеспечивает питание памяти, — как на вероятную причину сбоя.

Они подозревают, что короткое замыкание полевого МОП-транзистора или выход из строя фазы VRM в этом участке привели к быстрому локальному перегреву. Без специального охлаждения этой части печатной платы проблема быстро усугубилась, что привело к выгоранию дорожек и близлежащих компонентов.

Интересно, что на момент сбоя карта работала с пониженным напряжением. Обычно снижение напряжения позволяет уменьшить энергопотребление и нагрев, а не увеличить их. Однако участники обсуждения отметили, что при высокой нагрузке на RTX 5090 напряжение может достигать 1,1 В, а в режиме ожидания — 1,03 В. Они также отметили, что в этом поколении Nvidia убрала схему балансировки нагрузки по току, что может сделать подачу питания менее стабильной. Это означает, что некоторые части VRM могут потреблять больше энергии, чем другие, что приводит к перегреву и повышает риск критического сбоя.

Теперь ситуация находится в руках продавца готового компьютера, который координирует свои действия с дистрибьютором и местным представителем Zotac. Поскольку компьютер был куплен в собранном виде, покупатель надеется на полную замену, а не на ремонт. Пользователи форума высказывают предположения о возможных исходах, некоторые из них обеспокоены тем, что может быть предложена лишь частичная компенсация, тем более что были повреждены не только графические процессоры.

Это не первый случай, когда RTX 5090 терпит серьезный аппаратный сбой. Предыдущие сообщения включали перебои в работе VRM, оплавление разъемов и сильное тепловое повреждение силовых кабелей, даже в тех случаях, когда оборудование, по-видимому, было установлено правильно. Хотя некоторые из этих инцидентов связаны с 16-контактным разъемом Nvidia 12VHPWR, этот случай, по-видимому, был вызван сбоем в собственной цепи подачи питания карты.

На данный момент официального ответа от Zotac нет. Но если подобных случаев будет больше, это может усилить растущую обеспокоенность по поводу долгосрочной стабильности видеокарт с высоким энергопотреблением, особенно при работе на пределе напряжения и температуры.