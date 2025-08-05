ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 285 оценок

В бету из альфы Battlefield 6 на PS5 перекочевал баг, для которого понадобится удалить и загрузить бету снова

Solstice Solstice

Из-за бага все надписи интерфейса отображаются неверно или не отображаются вовсе.

Если при запуске беты игры у вас на главное экране появляются непонятные надписи, то бету надо переустанавливать. Например, надпись ID_BOOTFLOW_PRESS_PLAY вместо правильной надписи PRESS X.

Инструкция:

  1. Удаляете бету;
  2. Меняете в настройках консоли язык на английский: Настройки — Система — Язык — Язык консоли ставим на English (United States);
  3. Перезагружаем консоль;
  4. Ставим бету скачиваться снова;
  5. Проверяем, чтобы были обычные надписи.
Полное руководство по открытой бете Battlefield 6: где скачать, сроки проведения и решения известных проблем

Ранний доступ к бете стартует 7-8 августа.

Полностью открытая бета для всех на PS5, Xbox Series S|X и PC пройдет:

  • с 9 до 10 августа
  • с 14 по 17 августа

Предзагрузить можно уже сейчас, но на PS5 не забудьте поменять язык консоли по инструкции выше перед загрузкой беты.

Источник  
20
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Человек-Анекдот

ps5 moment
Что то не видно , что консоль, это когда запустил и играешь

5
N1ko64

а как в стиме предзагрузить?

1
Юрий Пенкин
Bella Ramsey

Через годик-два поиграем, если не очередной Калфилд 6 получится.