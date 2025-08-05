В бету из альфы Battlefield 6 на PS5 перекочевал баг, для которого понадобится удалить и загрузить бету снова

Из-за бага все надписи интерфейса отображаются неверно или не отображаются вовсе.

Если при запуске беты игры у вас на главное экране появляются непонятные надписи, то бету надо переустанавливать. Например, надпись ID_BOOTFLOW_PRESS_PLAY вместо правильной надписи PRESS X.

Инструкция:

Удаляете бету; Меняете в настройках консоли язык на английский: Настройки — Система — Язык — Язык консоли ставим на English (United States); Перезагружаем консоль; Ставим бету скачиваться снова; Проверяем, чтобы были обычные надписи.

Ранний доступ к бете стартует 7-8 августа.

Полностью открытая бета для всех на PS5, Xbox Series S|X и PC пройдет:

с 9 до 10 августа

с 14 по 17 августа

Предзагрузить можно уже сейчас, но на PS5 не забудьте поменять язык консоли по инструкции выше перед загрузкой беты.