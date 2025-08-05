В бету из альфы Battlefield 6 на PS5 перекочевал баг, для которого понадобится удалить и загрузить бету снова

Из-за бага все надписи интерфейса отображаются неверно или не отображаются вовсе.
Если при запуске беты игры у вас на главное экране появляются непонятные надписи, то бету надо переустанавливать. Например, надпись ID_BOOTFLOW_PRESS_PLAY вместо правильной надписи PRESS X.
Инструкция:
- Удаляете бету;
- Меняете в настройках консоли язык на английский: Настройки — Система — Язык — Язык консоли ставим на English (United States);
- Перезагружаем консоль;
- Ставим бету скачиваться снова;
- Проверяем, чтобы были обычные надписи.
Ранний доступ к бете стартует 7-8 августа.
Полностью открытая бета для всех на PS5, Xbox Series S|X и PC пройдет:
- с 9 до 10 августа
- с 14 по 17 августа
Предзагрузить можно уже сейчас, но на PS5 не забудьте поменять язык консоли по инструкции выше перед загрузкой беты.
ps5 moment
Что то не видно , что консоль, это когда запустил и играешь
а как в стиме предзагрузить?
Через годик-два поиграем, если не очередной Калфилд 6 получится.