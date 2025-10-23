В EA предупредили игроков не воссоздавать карты в Battlefield 6 из других игр, особенно Call of Duty

Компания Electronic Arts начала рассылать предупреждения пользователям, которые пытаются создавать карты, вдохновлённые другими шутерами, в том числе Call of Duty, в редакторе Portal для Battlefield 6. По данным портала Insider Gaming, хотя официальных комментариев от EA пока нет, как минимум один игрок уже получил уведомление о нарушении правил за публикацию карты под названием Shipment first test (Shipment 2019 edition) — прямую отсылку к популярной арене из серии Call of Duty.

В письме, направленном пользователю, говорится, что подобный контент расценивается как «неуместный», поскольку содержит упоминания сторонних продуктов, не связанных с Battlefield. EA отметила, что аккаунт пока не заблокирован, но повторное нарушение может привести к временным или постоянным ограничениям, включая потерю доступа к играм и сервисам издателя.

Официального подтверждения масштабности блокировок пока нет — неизвестно, удаляются ли все пользовательские проекты, в которых упоминаются другие тайтлы, или меры касаются лишь карт, напрямую копирующих уровни из Call of Duty.

Система Portal остаётся одной из самых обсуждаемых особенностей Battlefield 6, позволяя сообществу создавать собственные режимы и карты. Однако инцидент показывает, что издатель намерен строго контролировать контент, чтобы избежать конфликтов с другими игровыми брендами и сохранить идентичность серии. Ранее авторы уже ограничили фермы опыта.