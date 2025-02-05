В Electronic Arts рассказали, когда ждать релиз новой Battlefield

После презентации тестовой платформы Battlefield Labs и демонстрации первого тизера новой части культовой Battlefield для многих оставалось загадкой, когда именно выйдет шутер. Из-за недосказанности со стороны разработчиков многие фанаты даже предполагали, что выход игры придется ждать еще несколько лет. К счастью, ожидание не будет таким долгим — новая Battlefield выйдет раньше, чем предполагалось, и это официально подтвердили в Electronic Arts.

В финансовом отчете за третий квартал фискального 2025 года компания заявила, что релиз ожидается в течение 2025 финансового года, который длится с апреля 2025 по март 2026 года. Это означает, что Battlefield выйдет не позднее апреля 2026 года. Учитывая прошлые релизы серии, наиболее вероятное окно выхода — октябрь-ноябрь 2025 года.

Новая часть серии обещает возвращение к истокам, приближая игроков к атмосфере Battlefield 3 и Battlefield 4. Игроков ждут современные вооруженные конфликты, переработанная классовая система и улучшенная разрушаемость, что должно вернуть франшизе былое величие. Кроме того, разработчики планируют сделать основной акцент на многопользовательский режим, а также добавить условно-бесплатный режим королевской битвы, над которым работает студия Ripple Effect.

Стоит напомнить, что после неудачного запуска Battlefield 2042 EA решила провести реструктуризацию франшизы. Теперь за развитие серии отвечает Винс Зампелла из Respawn Entertainment, известный по Titanfall и Apex Legends. Этот шаг может стать ключевым для восстановления репутации Battlefield и возвращения серии к ее классическим элементам.