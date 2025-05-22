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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 144 оценки

В новой Battlefield можно будет выбрать любое оружие для класса, но это разочаровало игроков

Gutsz Gutsz

Разработчики Battlefield 6 поделились первыми подробностями о переработанной системе классов, которая уже вызвала бурную реакцию среди игроков. В новом шутере классы разделены на два типа составляющих — настраиваемые и определяющие. Это значит, что теперь можно использовать любое оружие с любым классом, а различия сохраняются только за счёт уникальных гаджетов, гранат и бонусов.

К примеру, класс «Разведчик» получает бонус к задержке дыхания при использовании снайперской винтовки, а также автоматически помечает врагов при прицеливании. В других классах с тем же оружием эти способности недоступны — что должно, по задумке разработчиков, побуждать игроков придерживаться своей роли. Однако, по мнению сообщества, это не компенсирует главную проблему: слом ролевого баланса.

Многие фанаты уже сравнили систему с неудачным решением из Battlefield 2042, где свободный выбор снаряжения привёл к потере уникальности классов. В ответ на критику студия Battlefield Studios пообещала провести дополнительную сессию обратной связи в ближайшие недели, а также оставила возможность изменений в зависимости от мнения игроков.

Параллельно с анонсом новой системы классов с 23 по 26 мая пройдёт технический тест серверов. Участники получат доступ к ограниченному числу карт и режимов, а также смогут лично опробовать переработанный геймплей и оставить отзывы. Основная цель теста — проверить стабильность серверов при высокой нагрузке.

Battlefield 6 снова утекла в сеть: больше часа геймплея с Bilibili

На фоне обсуждения обновлённой структуры классов в сеть просочились новые подробности из закрытой беты. Согласно утечке, Battlefield 6 уже совсем близка к официальному анонсу — в ближайшее время ожидается запуск предзаказов и полноценный трейлер.

Свежая утечка из закрытой беты Battlefield намекает на очень скорый анонс шутера и старт предзаказов

Battlefield 6 разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X. Выход ожидается в 2026 году.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Big_Mike_5b

Ну ерунда же, ну. Только что ведь все заслуженно плевались от этого в 2042, куда снова то? В чётком разделении классов по доступному вооружению есть весь смысл разделения ролей в отряде и выстраивания тактики, насколько это в Баттле возможно конечно.
Очень надеюсь, что ещё пересмотрят этот момент.

9
AlexFoRestor

Эти игроки всё время разочаровываются, только и делай, что угождай им, лишь бы не печалились лишний раз.

8
BluntZebulon

Как бы да, иначе покупать не будут

2
AlexFoRestor BluntZebulon

Да нет, кто-то будет, кто-то не будет, это не значит, что нужно подо всех подстраиваться. Иногда нужно, но порой начинает бросаться в глаза, когда так называемые фанаты уже начинают откровенно наглеть и требовать от разрабов делать так как они считают нужным. Это не относится чаще всего к юбикам или каким-нибудь еще раздолбаям, но тем не менее.

2
Haysen AlexFoRestor

Никто не мешает разработчикам не слушать игроков, особенно когда речь про ветеранов серии.
Но почему-то опыт 2042 дышит в спину

1
AlexFoRestor Haysen

С 2042 cогласен, там разработчики знатно зафакапились. Ну поэтому нужно баланс соблюдать в этом деле, наверное.

qDan

ЕА в своём репертуаре - игра ещё не вышла, а они уже смачно оподливились. Продажи и %оценка недоигры 2042 в своё время так просели, что пришлось впервые в серии - переделывать кусок геймплея, заменив клоунов на бойцов со специализациями. И то - данное изменение было сделано тяп-ляп и не сильно помогло.

В игре, где ручное оружие - это 99% самой игры, столь нелепое решение опять скатит игру в пародию на КалОфДути.

2
_RedLion_

Начали за здравие, закончили как всегда..

1
AlexFoRestor

Да еще не закончили ведь

StingraySam

Рецепт идеального плова Battlefield

Берём сначала bf 3!

Потом bf 4!

250 тестеров!

170 разрабов!

Мнение комьюнити(олдов) и норм дата релиза(Без спешки штамп конвеера)!

Охапка дров и Battlefield готов!

aptem4ka
В других классах с тем же оружием эти способности недоступны — что должно, по задумке разработчиков, побуждать игроков придерживаться своей роли.

Вроде ж 2042 подобное нечто, какие-то бонусы, и все равно выбирай что хочешь. Отстой полный