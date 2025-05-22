В новой Battlefield можно будет выбрать любое оружие для класса, но это разочаровало игроков

Разработчики Battlefield 6 поделились первыми подробностями о переработанной системе классов, которая уже вызвала бурную реакцию среди игроков. В новом шутере классы разделены на два типа составляющих — настраиваемые и определяющие. Это значит, что теперь можно использовать любое оружие с любым классом, а различия сохраняются только за счёт уникальных гаджетов, гранат и бонусов.

К примеру, класс «Разведчик» получает бонус к задержке дыхания при использовании снайперской винтовки, а также автоматически помечает врагов при прицеливании. В других классах с тем же оружием эти способности недоступны — что должно, по задумке разработчиков, побуждать игроков придерживаться своей роли. Однако, по мнению сообщества, это не компенсирует главную проблему: слом ролевого баланса.

Многие фанаты уже сравнили систему с неудачным решением из Battlefield 2042, где свободный выбор снаряжения привёл к потере уникальности классов. В ответ на критику студия Battlefield Studios пообещала провести дополнительную сессию обратной связи в ближайшие недели, а также оставила возможность изменений в зависимости от мнения игроков.

Параллельно с анонсом новой системы классов с 23 по 26 мая пройдёт технический тест серверов. Участники получат доступ к ограниченному числу карт и режимов, а также смогут лично опробовать переработанный геймплей и оставить отзывы. Основная цель теста — проверить стабильность серверов при высокой нагрузке.

На фоне обсуждения обновлённой структуры классов в сеть просочились новые подробности из закрытой беты. Согласно утечке, Battlefield 6 уже совсем близка к официальному анонсу — в ближайшее время ожидается запуск предзаказов и полноценный трейлер.

Battlefield 6 разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X. Выход ожидается в 2026 году.