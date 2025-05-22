В новой Battlefield можно будет выбрать любое оружие для класса, но это разочаровало игроков

Разработчики Battlefield 6 поделились первыми подробностями о переработанной системе классов, которая уже вызвала бурную реакцию среди игроков. В новом шутере классы разделены на два типа составляющих — настраиваемые и определяющие. Это значит, что теперь можно использовать любое оружие с любым классом, а различия сохраняются только за счёт уникальных гаджетов, гранат и бонусов.
К примеру, класс «Разведчик» получает бонус к задержке дыхания при использовании снайперской винтовки, а также автоматически помечает врагов при прицеливании. В других классах с тем же оружием эти способности недоступны — что должно, по задумке разработчиков, побуждать игроков придерживаться своей роли. Однако, по мнению сообщества, это не компенсирует главную проблему: слом ролевого баланса.
Многие фанаты уже сравнили систему с неудачным решением из Battlefield 2042, где свободный выбор снаряжения привёл к потере уникальности классов. В ответ на критику студия Battlefield Studios пообещала провести дополнительную сессию обратной связи в ближайшие недели, а также оставила возможность изменений в зависимости от мнения игроков.
Параллельно с анонсом новой системы классов с 23 по 26 мая пройдёт технический тест серверов. Участники получат доступ к ограниченному числу карт и режимов, а также смогут лично опробовать переработанный геймплей и оставить отзывы. Основная цель теста — проверить стабильность серверов при высокой нагрузке.
На фоне обсуждения обновлённой структуры классов в сеть просочились новые подробности из закрытой беты. Согласно утечке, Battlefield 6 уже совсем близка к официальному анонсу — в ближайшее время ожидается запуск предзаказов и полноценный трейлер.
Battlefield 6 разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X. Выход ожидается в 2026 году.
Ну ерунда же, ну. Только что ведь все заслуженно плевались от этого в 2042, куда снова то? В чётком разделении классов по доступному вооружению есть весь смысл разделения ролей в отряде и выстраивания тактики, насколько это в Баттле возможно конечно.
Очень надеюсь, что ещё пересмотрят этот момент.
Эти игроки всё время разочаровываются, только и делай, что угождай им, лишь бы не печалились лишний раз.
Как бы да, иначе покупать не будут
Да нет, кто-то будет, кто-то не будет, это не значит, что нужно подо всех подстраиваться. Иногда нужно, но порой начинает бросаться в глаза, когда так называемые фанаты уже начинают откровенно наглеть и требовать от разрабов делать так как они считают нужным. Это не относится чаще всего к юбикам или каким-нибудь еще раздолбаям, но тем не менее.
Никто не мешает разработчикам не слушать игроков, особенно когда речь про ветеранов серии.
Но почему-то опыт 2042 дышит в спину
С 2042 cогласен, там разработчики знатно зафакапились. Ну поэтому нужно баланс соблюдать в этом деле, наверное.
ЕА в своём репертуаре - игра ещё не вышла, а они уже смачно оподливились. Продажи и %оценка недоигры 2042 в своё время так просели, что пришлось впервые в серии - переделывать кусок геймплея, заменив клоунов на бойцов со специализациями. И то - данное изменение было сделано тяп-ляп и не сильно помогло.
В игре, где ручное оружие - это 99% самой игры, столь нелепое решение опять скатит игру в пародию на КалОфДути.
Начали за здравие, закончили как всегда..
Да еще не закончили ведь
Рецепт идеального плова Battlefield
Берём сначала bf 3!
Потом bf 4!
250 тестеров!
170 разрабов!
Мнение комьюнити(олдов) и норм дата релиза(Без спешки штамп конвеера)!
Охапка дров и Battlefield готов!
Вроде ж 2042 подобное нечто, какие-то бонусы, и все равно выбирай что хочешь. Отстой полный