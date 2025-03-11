В новой Battlefield появится функция, которая давно напрашивалась в реалистичный шутер

В свежих утечках геймплея новой Battlefield появилась механика, которую фанаты серии ждали ещё с времён Battlefield 3 и Battlefield 4. Теперь игроки смогут перетаскивать раненых союзников в безопасное место перед их оживлением. Благодаря этому нововведению перестрелки станут более реалистичными, а процесс помощи раннем союзникам действительно полезным инструментом в арсенале команд.

Функция перемещения раненых бойцов уже мелькала в серии раньше, но так и не добралась до многопользовательского режима. В Battlefield 3 она использовалась в одиночной кампании, а в Battlefield V разработчики тестировали её, но в итоге отказались, сославшись на слишком долгие анимации и влияние на динамику сражений.

Теперь же в первых тестах новой Battlefield игроки заметили полноценную механику перетаскивания бойцов в укрытие перед реанимацией. Судя по утечке, это может существенно повлиять на командное взаимодействие, позволяя медикам эффективнее спасать напарников под плотным огнём.

Пока неясно, насколько эффективной окажется эта механика в реальном бою. С одной стороны, возможность утащить раненого товарища в безопасное место значительно повышает тактическую глубину игры. С другой — в напряжённых перестрелках у бойцов может попросту не быть времени на сложные манёвры, а значит, старый способ мгновенного возрождения может остаться предпочтительнее.

Как покажет себя нововведение на практике — узнаем уже после релиза. Но, судя по слитому геймплею, это ещё одно важное улучшение, дополняющее список новых возможностей игры.