В новом ролике EA подробнее рассказала о мире Battlefield 6

EA выпустила обзорный трейлер Battlefield 6, рассказывающий о мире игры. Игроки окажутся в самом центре беспрецедентных событий 2027 года, когда глобальная напряжённость достигла апогея. После распада Европы и выхода крупных держав из НАТО, войска США и их оставшиеся союзники пытаются справиться с хаосом, как могут, вместе с беспощадной частной военной организацией PAX Armada, стремящейся воспользоваться вакуумом власти.

Выход Battlefield 6 состоится 10 октября.