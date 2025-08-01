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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 249 оценок

В новом ролике EA подробнее рассказала о мире Battlefield 6

monk70 monk70

EA выпустила обзорный трейлер Battlefield 6, рассказывающий о мире игры. Игроки окажутся в самом центре беспрецедентных событий 2027 года, когда глобальная напряжённость достигла апогея. После распада Европы и выхода крупных держав из НАТО, войска США и их оставшиеся союзники пытаются справиться с хаосом, как могут, вместе с беспощадной частной военной организацией PAX Armada, стремящейся воспользоваться вакуумом власти.

Выход Battlefield 6 состоится 10 октября.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
InkubatorKlef

ну понял,что барбершопы не пострадали

3
InspiringEben

пошел разогрев гоев по полной ). Интересно сколько будет предзаказов как после релиза 2042, есть ли настоящие куколды и сколько их. Помню какое радостное верещание было после таких же роликов и какое после релиза ).

1
romylq

Это всё Трамп с его пошлинами

1
Комментарий удален
Haranis

Решил чекнуть геймплей BC 2, дабы освежить воспоминания, бля, ну чел, графика настолько отличается, что написать "на уровне" уже преступление и тебя пора отправлять в Азкабан.

1
Kykyryzec


65$ за предзаказ СТАНДАРТНОГО издания (хотя тут как с 2042 видимо, а не с 3-4). Уху ели совсем