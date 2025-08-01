В новом ролике EA подробнее рассказала о мире Battlefield 6

EA выпустила обзорный трейлер Battlefield 6, рассказывающий о мире игры. Игроки окажутся в самом центре беспрецедентных событий 2027 года, когда глобальная напряжённость достигла апогея. После распада Европы и выхода крупных держав из НАТО, войска США и их оставшиеся союзники пытаются справиться с хаосом, как могут, вместе с беспощадной частной военной организацией PAX Armada, стремящейся воспользоваться вакуумом власти.
Выход Battlefield 6 состоится 10 октября.
ну понял,что барбершопы не пострадали
пошел разогрев гоев по полной ). Интересно сколько будет предзаказов как после релиза 2042, есть ли настоящие куколды и сколько их. Помню какое радостное верещание было после таких же роликов и какое после релиза ).
Это всё Трамп с его пошлинами
Решил чекнуть геймплей BC 2, дабы освежить воспоминания, бля, ну чел, графика настолько отличается, что написать "на уровне" уже преступление и тебя пора отправлять в Азкабан.
65$ за предзаказ СТАНДАРТНОГО издания (хотя тут как с 2042 видимо, а не с 3-4). Уху ели совсем