В релизной версии Battlefield 6 игроков будут ждать огромные карты со сложными ландшафтами

Уже завтра, 14 августа, состоится запуск второго этапа открытого бета-тестирования Battlefield 6. В нём можно будет опробовать новые режимы, карты и первые улучшения для шутера, сделанные на основе отзывов игроков после первого публичного теста. Однако, что касается по-настоящему масштабных карт, то их, похоже, придется подождать до релиза.

Многие участники первого этапа беты жаловались, что представленные карты были слишком маленькими и хаотичными, не давая битвам «пространства для маневра». На эти отзывы отреагировал ведущий продюсер Battlefield, Дэвид Сирланд. По его словам, небольшие карты были выбраны для беты намеренно.

Мы выбрали эти карты, чтобы убедиться, что мы попали в самую точку с "полнооктановой" версией Battlefield, — и чтобы все увидели, что мы с этим тоже справляемся.

— объяснил Сирланд.

Он успокоил фанатов, ожидающих классического для серии масштаба, и подтвердил главное: «Большие карты существуют, и темп игры на них соответствующим образом меняется, вы сможете убедиться в этом достаточно скоро!». Таким образом, в полной версии игры нас ждут те самые просторные поля сражений, за которые многие и полюбили франшизу.

Разработчики активно комментируют не только дизайн карт, но и другие ключевые геймплейные механики. Например, недавно комьюнити-менеджер подробно объяснил, как в игре работает система помощи в прицеливании и почему она сильно отличается от той, что используется в Call of Duty.

Напомним, второй этап бета-тестирования шутера для всех желающих, продлится до конца этих выходных. Полноценный релиз Battlefield 6 состоится осенью — 10 октября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.