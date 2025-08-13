ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 430 оценок

В релизной версии Battlefield 6 игроков будут ждать огромные карты со сложными ландшафтами

Gutsz Gutsz

Уже завтра, 14 августа, состоится запуск второго этапа открытого бета-тестирования Battlefield 6. В нём можно будет опробовать новые режимы, карты и первые улучшения для шутера, сделанные на основе отзывов игроков после первого публичного теста. Однако, что касается по-настоящему масштабных карт, то их, похоже, придется подождать до релиза.

Многие участники первого этапа беты жаловались, что представленные карты были слишком маленькими и хаотичными, не давая битвам «пространства для маневра». На эти отзывы отреагировал ведущий продюсер Battlefield, Дэвид Сирланд. По его словам, небольшие карты были выбраны для беты намеренно.

Мы выбрали эти карты, чтобы убедиться, что мы попали в самую точку с "полнооктановой" версией Battlefield, — и чтобы все увидели, что мы с этим тоже справляемся.

— объяснил Сирланд.

Он успокоил фанатов, ожидающих классического для серии масштаба, и подтвердил главное: «Большие карты существуют, и темп игры на них соответствующим образом меняется, вы сможете убедиться в этом достаточно скоро!». Таким образом, в полной версии игры нас ждут те самые просторные поля сражений, за которые многие и полюбили франшизу.

Разработчики активно комментируют не только дизайн карт, но и другие ключевые геймплейные механики. Например, недавно комьюнити-менеджер подробно объяснил, как в игре работает система помощи в прицеливании и почему она сильно отличается от той, что используется в Call of Duty.

В Battlefield 6 "честная" система помощи в прицеливании, в отличие от "читерской" в Call of Duty

Напомним, второй этап бета-тестирования шутера для всех желающих, продлится до конца этих выходных. Полноценный релиз Battlefield 6 состоится осенью — 10 октября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.

6
11
agula98

Ну и смысл в этих огромных и унылых картах где нужно по 5 часов от одного конца карты бежать до другого что бы тебя убил снайпер, когда еста та же call of duty которая всегда славилась своими компактными картами и бешеной динамикой. Еще в недалеком 2011 году когда выходила bf3 и mw3 многие предпочитали иделальный мультиплеер mw3, а бф3 быстренько сдохла и многие играли только на кастомных серверах на карте метро

6
Юрий Пенкин

а куча разнообразной техники тебе на что осЕл? именно через е, а не ё

3
askazanov

Смысл есть, когда на картах народа много, а когда два или три бегают , то да - скукота.

1
Darko Lay

Смысл в том, что это Батлфилд. Масштабные карты, с кучей техники, авиации и тд. Иди играй в свою каловую колду.

1
Юрий Пенкин

я сразу сказал что те карты что они дали в бэте чухня полная, это не батла, это калда галимая

2
Listoman

Не надо так обижать калду)

2
Th1Phantom

Что за бред, в Call of Duty есть вертикальный gameplay? В Call of Duty карты таких же размеров? В Call of Duty есть разрушаемость?
Это тот же Battlefield, с тами же картами как и раньше, это наоборот хорошо, что теперь будут и пехотные карты и масштабные сражения. Battlefield всё же вернулся к корням.

0x0101

Владельцам RTX 5090 по всему миру подготовиться.

1
Lvinomord

Теперь бы ещё научиться играть в удовольствие,а не смотреть каждые 5 минут на свои статы(