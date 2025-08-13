В релизной версии Battlefield 6 игроков будут ждать огромные карты со сложными ландшафтами

Уже завтра, 14 августа, состоится запуск второго этапа открытого бета-тестирования Battlefield 6. В нём можно будет опробовать новые режимы, карты и первые улучшения для шутера, сделанные на основе отзывов игроков после первого публичного теста. Однако, что касается по-настоящему масштабных карт, то их, похоже, придется подождать до релиза.
Многие участники первого этапа беты жаловались, что представленные карты были слишком маленькими и хаотичными, не давая битвам «пространства для маневра». На эти отзывы отреагировал ведущий продюсер Battlefield, Дэвид Сирланд. По его словам, небольшие карты были выбраны для беты намеренно.
Мы выбрали эти карты, чтобы убедиться, что мы попали в самую точку с "полнооктановой" версией Battlefield, — и чтобы все увидели, что мы с этим тоже справляемся.
— объяснил Сирланд.
Он успокоил фанатов, ожидающих классического для серии масштаба, и подтвердил главное: «Большие карты существуют, и темп игры на них соответствующим образом меняется, вы сможете убедиться в этом достаточно скоро!». Таким образом, в полной версии игры нас ждут те самые просторные поля сражений, за которые многие и полюбили франшизу.
Разработчики активно комментируют не только дизайн карт, но и другие ключевые геймплейные механики. Например, недавно комьюнити-менеджер подробно объяснил, как в игре работает система помощи в прицеливании и почему она сильно отличается от той, что используется в Call of Duty.
Напомним, второй этап бета-тестирования шутера для всех желающих, продлится до конца этих выходных. Полноценный релиз Battlefield 6 состоится осенью — 10 октября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Ну и смысл в этих огромных и унылых картах где нужно по 5 часов от одного конца карты бежать до другого что бы тебя убил снайпер, когда еста та же call of duty которая всегда славилась своими компактными картами и бешеной динамикой. Еще в недалеком 2011 году когда выходила bf3 и mw3 многие предпочитали иделальный мультиплеер mw3, а бф3 быстренько сдохла и многие играли только на кастомных серверах на карте метро
а куча разнообразной техники тебе на что осЕл? именно через е, а не ё
Смысл есть, когда на картах народа много, а когда два или три бегают , то да - скукота.
Смысл в том, что это Батлфилд. Масштабные карты, с кучей техники, авиации и тд. Иди играй в свою каловую колду.
я сразу сказал что те карты что они дали в бэте чухня полная, это не батла, это калда галимая
Не надо так обижать калду)
Что за бред, в Call of Duty есть вертикальный gameplay? В Call of Duty карты таких же размеров? В Call of Duty есть разрушаемость?
Это тот же Battlefield, с тами же картами как и раньше, это наоборот хорошо, что теперь будут и пехотные карты и масштабные сражения. Battlefield всё же вернулся к корням.
Владельцам RTX 5090 по всему миру подготовиться.
Теперь бы ещё научиться играть в удовольствие,а не смотреть каждые 5 минут на свои статы(