В сеть просочились первые отзывы на новую Battlefield от тестировщиков

На просторах сети уже не первый год курсируют слухи разной степени надежности о следующей части Battlefield. В большей степени они касались предположений о ходе разработки или сроках анонса проекта, но без конкретной информации об игровом процессе. Из-за множества подобных спекуляций в прошлом году мимо широкой аудитории могла пройти действительно интересная утечка, раскрывающая впечатления игроков, принимавших участие в закрытом тестировании.

Согласно утечке, игра находится в производстве уже длительное время под кодовым названием Glacier и прошла несколько закрытых альфа-тестов. Кроме того, инсайдеры утверждают, что основной целью разработчиков является переосмысление классической формулы Battlefield с возвращением к корням серии.

Один из пользователей еще в сентябре прошлого года утверждал, что участвовал в закрытом тестировании новой Battlefield. Уже на той стадии в шутере были реализованы многие ключевые задумки. По его словам, в альфа-версии присутствовало три карты: Eastwood, Tungsten и Abbasid, каждая из которых имела уникальный визуальный стиль. Так, Eastwood напоминала Голливудские холмы, Tungsten — финальную битву из фильма "Довод", а Abbasid была похожа на классические многопользовательские арены вроде Dust 2 или Showdown из Call of Duty 4.

В игре якобы вернулась традиционная система классов (Штурмовик, Инженер, Поддержка, Разведчик), а также четырехчеловечные отряды. Судя по отзывам, разрушаемость стала важной частью игрового процесса — одна из карт практически стерлась с лица земли после интенсивных сражений.

Также сообщается, что разработчики добавили отслеживающий дротик — элемент, который ранее использовался в Bad Company 2. Общий арсенал оружия показался тестировщикам знакомым и напомнил эпоху Battlefield 3/4. Помимо основной игры, в утечке говорится о разработке королевской битвы, которой занимается студия Ripple Effect, а также о возвращении режима Portal, впервые представленного в Battlefield 2042. Все это недавно было официально подтверждено разработчиками.

Пока EA официально не раскрыла дату выхода, но согласно финансовому отчету компании, релиз ожидается до апреля 2026 года. Более вероятное окно — осень 2025 года.