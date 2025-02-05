В сеть просочились первые отзывы на новую Battlefield от тестировщиков

На просторах сети уже не первый год курсируют слухи разной степени надежности о следующей части Battlefield. В большей степени они касались предположений о ходе разработки или сроках анонса проекта, но без конкретной информации об игровом процессе. Из-за множества подобных спекуляций в прошлом году мимо широкой аудитории могла пройти действительно интересная утечка, раскрывающая впечатления игроков, принимавших участие в закрытом тестировании.
Согласно утечке, игра находится в производстве уже длительное время под кодовым названием Glacier и прошла несколько закрытых альфа-тестов. Кроме того, инсайдеры утверждают, что основной целью разработчиков является переосмысление классической формулы Battlefield с возвращением к корням серии.
Один из пользователей еще в сентябре прошлого года утверждал, что участвовал в закрытом тестировании новой Battlefield. Уже на той стадии в шутере были реализованы многие ключевые задумки. По его словам, в альфа-версии присутствовало три карты: Eastwood, Tungsten и Abbasid, каждая из которых имела уникальный визуальный стиль. Так, Eastwood напоминала Голливудские холмы, Tungsten — финальную битву из фильма "Довод", а Abbasid была похожа на классические многопользовательские арены вроде Dust 2 или Showdown из Call of Duty 4.
В игре якобы вернулась традиционная система классов (Штурмовик, Инженер, Поддержка, Разведчик), а также четырехчеловечные отряды. Судя по отзывам, разрушаемость стала важной частью игрового процесса — одна из карт практически стерлась с лица земли после интенсивных сражений.
Также сообщается, что разработчики добавили отслеживающий дротик — элемент, который ранее использовался в Bad Company 2. Общий арсенал оружия показался тестировщикам знакомым и напомнил эпоху Battlefield 3/4. Помимо основной игры, в утечке говорится о разработке королевской битвы, которой занимается студия Ripple Effect, а также о возвращении режима Portal, впервые представленного в Battlefield 2042. Все это недавно было официально подтверждено разработчиками.
Пока EA официально не раскрыла дату выхода, но согласно финансовому отчету компании, релиз ожидается до апреля 2026 года. Более вероятное окно — осень 2025 года.
Вы бы хоть перечитали текст, перед тем как выкладывать. Что это за слово вообще?
Мы переводили как могли
Зачем перечитывать, местные и так схавают :)
четырёхчеловеческая отрядоножка
тут дальше заголовка всё равно никто не читает
Вау, дротик из БК2, отличающиеся друг от друга карты и разрушаемость! Ну всё, игра года!
Нет, если серьёзно, всё это вилами на воде писано, но, надо смотреть лично как это всё реализовано будет. Надеюсь игра выйдет хотя бы на уровне БФ3 - уже будет хорошо, ибо онлайн будет высокий и привлечёт новую аудиторию. Можно будет зарубиться как в старые добрые. А не зайти на сервак где играет 30 человек ещё с релиза 3/4 части и разносят команду в соло на истребителе/вертолёте...
Да им по хорощему надо взять бф3-4 и перевести на новый графон.
Согласен, и добавить техники и оружия .
Батлфилду не подходит формула игры на 1-2 года, как с колдой. Ее надо выпустить такой, чтобы она имела полноценную базу для расширения контентом как например дестени 2, хант или фортнайт. Тогда бы и игроки были в плюсе т.к. купили полноценную игру и получали бы контент не теряя прогрессии, и сам издатель бы получил бы вновь игру сервис.
Мб поэтому они настолько полируют игру, чтобы реализовать данный мувмент.
Ну если это всё правда - тогда интересно! )
Возвращение к истокам это конечно хорошо, но отказ от инноваций глупо.