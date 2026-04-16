В сеть утекла дорожная карта Battlefield 6 на 2026 год

В сети появилась утечка, раскрывающая планы развития Battlefield 6 на 2026 год. Согласно опубликованной информации, игрокам стоит ожидать новый контент и ряд важных функций в течение следующих трёх сезонов — третьего, четвёртого и пятого.

По данным инсайдеров, в третьем сезоне разработчики добавят две новые карты — Railway to Golmud и Cairo Bazar. Четвёртый сезон также получит две локации: Tsuru Reef и Wake Island. Пятый сезон, как утверждается, будет ещё масштабнее — в него планируют включить сразу три карты, однако их названия пока остаются засекреченными.

Кроме новых карт, дорожная карта упоминает ряд игровых нововведений. В третьем сезоне ожидается появление одиночного режима королевской битвы, рейтинговых матчей в BR-режиме и таблиц лидеров. Также планируется добавить новое оружие, режимы и другие элементы контента.

Четвёртый сезон должен сосредоточиться на морских сражениях. Среди ключевых функций — Naval Warfare, пользовательские лобби, режим наблюдателя, а также дополнительные виды оружия и новые игровые режимы.

Помимо сезонного контента, в разработке находятся и крупные системные изменения. Среди приоритетных функций называются голосовой чат с привязкой к расстоянию между игроками, система взводов, полноценный браузер серверов и рейтинговые таблицы для мультиплеера.

Также разработчики планируют ряд улучшений качества жизни: балансировку боевой системы, повышение заметности солдат на поле боя, доработку матчмейкинга и изменения в системе испытаний и прогрессии.

Сейчас многие из перечисленных элементов проходят тестирование в рамках программы Battlefield Labs. Ожидается, что официальная информация о планах на будущие сезоны будет раскрыта позже.