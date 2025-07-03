В сеть утекли кадры вступительной сцены королевской битвы в Battlefield 6

В сети появилось новое видео из режима королевской битвы для Battlefield 6, дающее первый взгляд на то, как будет начинаться матч в грядущем условно-бесплатном режиме. Источником утечки стал известный датамайнер Temporyal, регулярно публикующий раннюю информацию о проектах EA.

Короткий отрывок, предположительно взятый из внутреннего тестирования в Battlefield Labs, демонстрирует массовую воздушную десантную операцию — вертолёты и транспортные суда с бойцами направляются в зону конфликта. Всё напоминает типичное вступление из Warzone или Apex Legends, где игроки высаживаются на карту перед началом сражения.

Согласно предыдущим утечкам, в режиме Battle Royale для Battlefield 6 ожидаются следующие особенности:

Карта, основанная на Калифорнии — с урбанистическими и природными ландшафтами;

Высадка при помощи вертолёта CH-47 Chinook;

Сужающееся кольцо, созданное из некоего вещества под названием "NXC", обладающего разрушительными свойствами.

На данный момент Electronic Arts и DICE официально не подтвердили наличие режима королевской битвы в Battlefield 6, однако появление фрагментов тестов намекает, что работа над этим элементом идёт полным ходом.

Ранее разработчики обещали не повторять ошибок Battlefield 2042, и текущие обширные тесты служат именно для того, чтобы выдать более качественный продукт на выходе. Ожидается, что подробности о Battlefield 6 и её режимах будут раскрыты в ближайшие месяцы.