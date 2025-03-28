В сеть утекли концепт-арты Battlefield 6

Авторы Telegram-канала 1BF поделились концепт-артами Battlefield 6. По их словам, эти изображения можно будет увидеть на загрузочных экранах в будущем шутере. Всего в сеть попали более 20 артов.

По словам геймеров, получивших доступ к концепт-артам, последние два изображения относятся к карте «королевской битвы» в будущей Battlefield. По некоторым картинкам можно определить и географические локации, которые, вероятно, появятся в игре.

Например, на одном из артов видно египетские пирамиды, на другом — красно-бело-черный флаг, напоминающий одновременно Египет и Ирак. Также на нескольких картинках можно четко рассмотреть достопримечательности Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, например, полуразрушенный Бруклинский мост и бульвар Сансет. А согласно данным надежного инсайдера Тома Хендерсона, в шутере можно будет увидеть и Гибралтар.

В начале марта в сеть утекли и записи геймплея, снятые во время закрытого бета-тестирования Battlefield 6. Ожидается, что игра выйдет осенью 2025 года на ПК и консолях. Ранее EA отмечала, что готова отложить релиз шутера из-за GTA 6 и других крупных релизов.