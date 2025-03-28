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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 121 оценка

В сеть утекли концепт-арты Battlefield 6

Simple Jack Simple Jack

Авторы Telegram-канала 1BF поделились концепт-артами Battlefield 6. По их словам, эти изображения можно будет увидеть на загрузочных экранах в будущем шутере. Всего в сеть попали более 20 артов.

+ ещё 16 картинок

По словам геймеров, получивших доступ к концепт-артам, последние два изображения относятся к карте «королевской битвы» в будущей Battlefield. По некоторым картинкам можно определить и географические локации, которые, вероятно, появятся в игре.

Например, на одном из артов видно египетские пирамиды, на другом — красно-бело-черный флаг, напоминающий одновременно Египет и Ирак. Также на нескольких картинках можно четко рассмотреть достопримечательности Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, например, полуразрушенный Бруклинский мост и бульвар Сансет. А согласно данным надежного инсайдера Тома Хендерсона, в шутере можно будет увидеть и Гибралтар.

В начале марта в сеть утекли и записи геймплея, снятые во время закрытого бета-тестирования Battlefield 6. Ожидается, что игра выйдет осенью 2025 года на ПК и консолях. Ранее EA отмечала, что готова отложить релиз шутера из-за GTA 6 и других крупных релизов.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Лицо со шрамом

В принципе я в новую часть верю , довольно интересно выглядит даже в альфе

6
Mia_777

Где мангалы и дроны?

5
Лицо со шрамом

Мангалы в 4 части были , дроны тоже

1
ka27

Modern Warfare 2 и 3 вспомнились. Но в игру особо не верю, после последних частей...

1
Albero

Больше всего жду сингл,жду идейное развите БФ3 и МВ 2 (2009 года выпуска,а не последний шлак )

1
VIGITAL1

Кайфовые арты.Жаль что в игре как всегда(за редким исключением), в разы хуже будет по визуалу. Даже не столько фотореализма ,а самой артовости.

0
JustA_NiceGuy

Я уверен сильно хуже не будет. По тем шакальным сливам уже понятно, что над игрой работают хорошо.

1