В сеть утекли концепт-арты Battlefield 6

Авторы Telegram-канала 1BF поделились концепт-артами Battlefield 6. По их словам, эти изображения можно будет увидеть на загрузочных экранах в будущем шутере. Всего в сеть попали более 20 артов.
По словам геймеров, получивших доступ к концепт-артам, последние два изображения относятся к карте «королевской битвы» в будущей Battlefield. По некоторым картинкам можно определить и географические локации, которые, вероятно, появятся в игре.
Например, на одном из артов видно египетские пирамиды, на другом — красно-бело-черный флаг, напоминающий одновременно Египет и Ирак. Также на нескольких картинках можно четко рассмотреть достопримечательности Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, например, полуразрушенный Бруклинский мост и бульвар Сансет. А согласно данным надежного инсайдера Тома Хендерсона, в шутере можно будет увидеть и Гибралтар.
В начале марта в сеть утекли и записи геймплея, снятые во время закрытого бета-тестирования Battlefield 6. Ожидается, что игра выйдет осенью 2025 года на ПК и консолях. Ранее EA отмечала, что готова отложить релиз шутера из-за GTA 6 и других крупных релизов.
В принципе я в новую часть верю , довольно интересно выглядит даже в альфе
Где мангалы и дроны?
Мангалы в 4 части были , дроны тоже
Modern Warfare 2 и 3 вспомнились. Но в игру особо не верю, после последних частей...
Больше всего жду сингл,жду идейное развите БФ3 и МВ 2 (2009 года выпуска,а не последний шлак )
Кайфовые арты.Жаль что в игре как всегда(за редким исключением), в разы хуже будет по визуалу. Даже не столько фотореализма ,а самой артовости.
Я уверен сильно хуже не будет. По тем шакальным сливам уже понятно, что над игрой работают хорошо.