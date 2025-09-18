В сети появилась информация о всем оружии и гаджетах, доступных в Battlefield 6 на момент релиза

В сети появилась информация об оружии и гаджетах Battlefield 6 после мероприятия, которое было организованного EA и разработчиками Battlefield Studios.

Благодаря открытой бете Battlefield 6 удалось опробовать ряд гаджетов и оружия, которые будут доступны при запуске игры. Но, как и карты и режимы, далеко не все из них были представлены в прошлом месяце в рамках открытой беты. В общей сложности в «бете» было представлено 15 видов оружия, распределенных по разным категориям.

После запуска их количество увеличится до 45 — полный список оружия BF6 был опубликован на аккаунте ModernWarzone, вместе со всеми 30 гаджетами, которые мы сможем заполучить в следующем месяце.

Всего в игре будет представлено восемь различных видов оружия, от штурмовых винтовок и дробовиков до разрушительных снайперских винтовок:

Штурмовые винтовки (8) M433

B36AF

SOR-556 MK2

AK4D

TR-7

KORD 6P67

NVO-228E

L85A3 Карабины (7) M4A1

M277

AK-205

M417 A2

GRT-BC

QBZ-192

SG 553R Пистолеты-пулеметы (8) SGX

PW5A3

PW7A2

UMG-40

USG-90

KV9

SCW-10

SL9 Пулеметы (8) L110

DRS-IAR

M60

RPKM

M123K

M250

KTS100 MK8

M240L Марксманская винтовка (4) M39 EMR

LMR27

SVK-8.6

SVDM Снайперские винтовки (3) M2010 ESR

SV-98

PSR Дробовики (3) M87A1

M1014

18.5 KS-K Пистолеты (4) P18

ES 5.7

M45A1

M44

Разумеется, оружие в играх — это здорово и интересно, но иногда самым увлекательным оказывается то, с чем мы можем повозиться помимо него. Если вам нравится возиться с гаджетами, вот полный список из 30 предметов, которые ждут вас в BF6:

Штурмовик (6) SS26 Fire Shotgun

Штурмовая лестница

X95 BRE

M320A1 HE

M320A1 THRM

Развертываемый маяк Инженер (10) MBT-LAW

SLM-93A

RPG-7V2

MAS 148

M136 AT

Ящик с припасами

AV Mine

PTKM-1R

EOD Bot

M4A1 Slam Поддержка (8) Дефибриллятор

GPDIS

MP-APS

LWCMS (миномет)

M320A1 SMK

SICH G1 WP

Развертываемое укрытие

Сумка с припасами Разведчик (6) Лазерный целеуказатель

Разведывательный дрон

Трассирующий дротик

Клеймор -

Снайперская приманка

Взрывчатка C4

Стоит подчеркнуть, что это не утечка информации: DougDagnabbit смог предоставить эту информацию после того, как был приглашен на мероприятие, организованное EA .

Наверняка ассортимент оружия будет расширяться по мере того, как и Battlefield Studios будет выпускать новый сезонный контент в рамках плана поддержки Battlefield 6.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на ПК и консолях.