В сети появилась информация о всем оружии и гаджетах, доступных в Battlefield 6 на момент релиза

В сети появилась информация об оружии и гаджетах Battlefield 6 после мероприятия, которое было организованного EA и разработчиками Battlefield Studios.
Благодаря открытой бете Battlefield 6 удалось опробовать ряд гаджетов и оружия, которые будут доступны при запуске игры. Но, как и карты и режимы, далеко не все из них были представлены в прошлом месяце в рамках открытой беты. В общей сложности в «бете» было представлено 15 видов оружия, распределенных по разным категориям.
После запуска их количество увеличится до 45 — полный список оружия BF6 был опубликован на аккаунте ModernWarzone, вместе со всеми 30 гаджетами, которые мы сможем заполучить в следующем месяце.
Всего в игре будет представлено восемь различных видов оружия, от штурмовых винтовок и дробовиков до разрушительных снайперских винтовок:
Штурмовые винтовки (8)
- M433
- B36AF
- SOR-556 MK2
- AK4D
- TR-7
- KORD 6P67
- NVO-228E
- L85A3
Карабины (7)
- M4A1
- M277
- AK-205
- M417 A2
- GRT-BC
- QBZ-192
- SG 553R
Пистолеты-пулеметы (8)
- SGX
- PW5A3
- PW7A2
- UMG-40
- USG-90
- KV9
- SCW-10
- SL9
Пулеметы (8)
- L110
- DRS-IAR
- M60
- RPKM
- M123K
- M250
- KTS100 MK8
- M240L
Марксманская винтовка (4)
- M39 EMR
- LMR27
- SVK-8.6
- SVDM
Снайперские винтовки (3)
- M2010 ESR
- SV-98
- PSR
Дробовики (3)
- M87A1
- M1014
- 18.5 KS-K
Пистолеты (4)
- P18
- ES 5.7
- M45A1
- M44
Разумеется, оружие в играх — это здорово и интересно, но иногда самым увлекательным оказывается то, с чем мы можем повозиться помимо него. Если вам нравится возиться с гаджетами, вот полный список из 30 предметов, которые ждут вас в BF6:
Штурмовик (6)
- SS26 Fire Shotgun
- Штурмовая лестница
- X95 BRE
- M320A1 HE
- M320A1 THRM
- Развертываемый маяк
Инженер (10)
- MBT-LAW
- SLM-93A
- RPG-7V2
- MAS 148
- M136 AT
- Ящик с припасами
- AV Mine
- PTKM-1R
- EOD Bot
- M4A1 Slam
Поддержка (8)
- Дефибриллятор
- GPDIS
- MP-APS
- LWCMS (миномет)
- M320A1 SMK
- SICH G1 WP
- Развертываемое укрытие
- Сумка с припасами
Разведчик (6)
- Лазерный целеуказатель
- Разведывательный дрон
- Трассирующий дротик
- Клеймор -
- Снайперская приманка
- Взрывчатка C4
Стоит подчеркнуть, что это не утечка информации: DougDagnabbit смог предоставить эту информацию после того, как был приглашен на мероприятие, организованное EA .
Наверняка ассортимент оружия будет расширяться по мере того, как и Battlefield Studios будет выпускать новый сезонный контент в рамках плана поддержки Battlefield 6.
Battlefield 6 выйдет 10 октября на ПК и консолях.