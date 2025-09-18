ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 590 оценок

В сети появилась информация о всем оружии и гаджетах, доступных в Battlefield 6 на момент релиза

Gruz_ Gruz_

В сети появилась информация об оружии и гаджетах Battlefield 6 после мероприятия, которое было организованного EA и разработчиками Battlefield Studios.

Благодаря открытой бете Battlefield 6 удалось опробовать ряд гаджетов и оружия, которые будут доступны при запуске игры. Но, как и карты и режимы, далеко не все из них были представлены в прошлом месяце в рамках открытой беты. В общей сложности в «бете» было представлено 15 видов оружия, распределенных по разным категориям.

После запуска их количество увеличится до 45 — полный список оружия BF6 был опубликован на аккаунте ModernWarzone, вместе со всеми 30 гаджетами, которые мы сможем заполучить в следующем месяце.

Всего в игре будет представлено восемь различных видов оружия, от штурмовых винтовок и дробовиков до разрушительных снайперских винтовок:

Спойлер

Штурмовые винтовки (8)

  • M433
  • B36AF
  • SOR-556 MK2
  • AK4D
  • TR-7
  • KORD 6P67
  • NVO-228E
  • L85A3

Карабины (7)

  • M4A1
  • M277
  • AK-205
  • M417 A2
  • GRT-BC
  • QBZ-192
  • SG 553R

Пистолеты-пулеметы (8)

  • SGX
  • PW5A3
  • PW7A2
  • UMG-40
  • USG-90
  • KV9
  • SCW-10
  • SL9

Пулеметы (8)

  • L110
  • DRS-IAR
  • M60
  • RPKM
  • M123K
  • M250
  • KTS100 MK8
  • M240L

Марксманская винтовка (4)

  • M39 EMR
  • LMR27
  • SVK-8.6
  • SVDM

Снайперские винтовки (3)

  • M2010 ESR
  • SV-98
  • PSR

Дробовики (3)

  • M87A1
  • M1014
  • 18.5 KS-K

Пистолеты (4)

  • P18
  • ES 5.7
  • M45A1
  • M44

Разумеется, оружие в играх — это здорово и интересно, но иногда самым увлекательным оказывается то, с чем мы можем повозиться помимо него. Если вам нравится возиться с гаджетами, вот полный список из 30 предметов, которые ждут вас в BF6:

Спойлер

Штурмовик (6)

  • SS26 Fire Shotgun
  • Штурмовая лестница
  • X95 BRE
  • M320A1 HE
  • M320A1 THRM
  • Развертываемый маяк

Инженер (10)

  • MBT-LAW
  • SLM-93A
  • RPG-7V2
  • MAS 148
  • M136 AT
  • Ящик с припасами
  • AV Mine
  • PTKM-1R
  • EOD Bot
  • M4A1 Slam

Поддержка (8)

  • Дефибриллятор
  • GPDIS
  • MP-APS
  • LWCMS (миномет)
  • M320A1 SMK
  • SICH G1 WP
  • Развертываемое укрытие
  • Сумка с припасами

Разведчик (6)

  • Лазерный целеуказатель
  • Разведывательный дрон
  • Трассирующий дротик
  • Клеймор -
  • Снайперская приманка
  • Взрывчатка C4

Стоит подчеркнуть, что это не утечка информации: DougDagnabbit смог предоставить эту информацию после того, как был приглашен на мероприятие, организованное EA .

Наверняка ассортимент оружия будет расширяться по мере того, как и Battlefield Studios будет выпускать новый сезонный контент в рамках плана поддержки Battlefield 6.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на ПК и консолях.

6
0
Комментарии:  0
