В свежей утечке геймплея Battlefield 6 показали эффектные разрушения зданий и перестрелки

Благодаря очередному закрытому плейтесту новой части знаменитой серии шутеров Battlefield в сеть попало множество геймплейных роликов из будущей игры. В отличие от прежних утечек, на этот раз можно детально рассмотреть обновлённую систему разрушений, элементы окружения и общее качество проекта.

Опубликованные кадры альфа-версии демонстрируют широкие возможности взаимодействия с игровым миром: разрушение зданий в реальном времени, динамичные перестрелки на городских улицах, работу наземной техники и запуск ракетных установок. Также можно увидеть, как реализованы стрельба из различного оружия, управление бойцом на геймпаде и новые особенности карт — от сложного рельефа до расстановки сторон конфликта. Игроки отмечают, что серия возвращается к истокам современного военного сеттинга, сочетая зрелищные бои с масштабным разрушением окружающей среды.

Ранее стало известно, что Battlefield 6 вернёт в серию переработанную систему специализаций классов, вдохновлённую Battlefield 4. Подробнее об этом можно прочитать в нашем отдельном материале.

Battlefield 6 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в период с апреля 2025 по март 2026 года. Точная дата релиза пока остаётся неизвестной.