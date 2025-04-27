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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 136 оценок

В свежей утечке геймплея Battlefield 6 показали эффектные разрушения зданий и перестрелки

Gutsz Gutsz

Благодаря очередному закрытому плейтесту новой части знаменитой серии шутеров Battlefield в сеть попало множество геймплейных роликов из будущей игры. В отличие от прежних утечек, на этот раз можно детально рассмотреть обновлённую систему разрушений, элементы окружения и общее качество проекта.

Опубликованные кадры альфа-версии демонстрируют широкие возможности взаимодействия с игровым миром: разрушение зданий в реальном времени, динамичные перестрелки на городских улицах, работу наземной техники и запуск ракетных установок. Также можно увидеть, как реализованы стрельба из различного оружия, управление бойцом на геймпаде и новые особенности карт — от сложного рельефа до расстановки сторон конфликта. Игроки отмечают, что серия возвращается к истокам современного военного сеттинга, сочетая зрелищные бои с масштабным разрушением окружающей среды.

Ранее стало известно, что Battlefield 6 вернёт в серию переработанную систему специализаций классов, вдохновлённую Battlefield 4. Подробнее об этом можно прочитать в нашем отдельном материале.

Специализации классов из Battlefield 4 возвращаются в новую часть серии шутеров

Battlefield 6 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в период с апреля 2025 по март 2026 года. Точная дата релиза пока остаётся неизвестной.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Jayne Cobb
В отличие от прежних утечек, на этот раз можно детально рассмотреть обновлённую систему разрушений...

Хм...сомнительно.

Если разрушаемость хотя бы вернут как в Battlefield. Bad company 2, то здорово...

3
NochnoiGid

Пока что смотрится чуть хуже БФ3 на закрытой бете. Но, у них ещё есть время...

1
Misha Mi

Ждём и верим что эта часть будет как минимум лучше 2042!!

darksmit

ну это не так уж и сложно, хотя сделать что то на уровни бк2 или бф3 то же не сложно...

1
foolery

что за бедолага там играет, он не понимает что вокруг происходит, постоянно афк, стреляет вообще не по врагам, в упор попасть не может. буквально мой тиммейт в любой игре. или это первые 6 минут так ?

Бабин Син

Как обычно карта состоит из насраных камней холмов и прочего шлака чтобы соевый криворукий геймер мог прятаться и кого-то даже убить из-за угла. Убожество.