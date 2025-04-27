В свежей утечке геймплея Battlefield 6 показали эффектные разрушения зданий и перестрелки

Благодаря очередному закрытому плейтесту новой части знаменитой серии шутеров Battlefield в сеть попало множество геймплейных роликов из будущей игры. В отличие от прежних утечек, на этот раз можно детально рассмотреть обновлённую систему разрушений, элементы окружения и общее качество проекта.
Опубликованные кадры альфа-версии демонстрируют широкие возможности взаимодействия с игровым миром: разрушение зданий в реальном времени, динамичные перестрелки на городских улицах, работу наземной техники и запуск ракетных установок. Также можно увидеть, как реализованы стрельба из различного оружия, управление бойцом на геймпаде и новые особенности карт — от сложного рельефа до расстановки сторон конфликта. Игроки отмечают, что серия возвращается к истокам современного военного сеттинга, сочетая зрелищные бои с масштабным разрушением окружающей среды.
Ранее стало известно, что Battlefield 6 вернёт в серию переработанную систему специализаций классов, вдохновлённую Battlefield 4. Подробнее об этом можно прочитать в нашем отдельном материале.
Battlefield 6 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в период с апреля 2025 по март 2026 года. Точная дата релиза пока остаётся неизвестной.
Хм...сомнительно.
Если разрушаемость хотя бы вернут как в Battlefield. Bad company 2, то здорово...
Пока что смотрится чуть хуже БФ3 на закрытой бете. Но, у них ещё есть время...
Ждём и верим что эта часть будет как минимум лучше 2042!!
ну это не так уж и сложно, хотя сделать что то на уровни бк2 или бф3 то же не сложно...
что за бедолага там играет, он не понимает что вокруг происходит, постоянно афк, стреляет вообще не по врагам, в упор попасть не может. буквально мой тиммейт в любой игре. или это первые 6 минут так ?
Как обычно карта состоит из насраных камней холмов и прочего шлака чтобы соевый криворукий геймер мог прятаться и кого-то даже убить из-за угла. Убожество.