В третьем сезоне Battlefield 6 появится крупнейшая карта и новый режим

Разработчики Battlefield 6 представили свежий трейлер третьего сезона, который принесёт в игру один из самых масштабных апдейтов на данный момент. Центральным элементом обновления станет новая версия карты Golmud Railway, хорошо знакомой поклонникам серии.

Локация получила серьёзную переработку и теперь называется Railway to Golmud. Её не просто перенесли из прошлой части — карту заметно изменили, расширили и добавили больше укрытий, зданий и возможностей для манёвров. В результате она стала самой большой среди всех доступных в игре.

Отдельное внимание уделили поезду, который остаётся ключевым элементом карты. Теперь он включает больше вагонов, предлагает дополнительные варианты перемещения и движется в сторону базы противника, а не только под контролем захватившей стороны. Это должно сделать сражения вокруг него более динамичными и постоянными.

Помимо карты, обновление добавит новое оружие, включая снайперскую винтовку L115, автомат M16A4, пулемёт RPK-74M и пистолет-пулемёт PP-19, а также дополнительные модули для кастомизации. В игру также введут новый режим и рейтинговые активности, расширяющие соревновательную составляющую.

Выход сезона намечен на 12 мая, и судя по объёму изменений, разработчики делают ставку на крупное обновление, способное заметно освежить игровой процесс.