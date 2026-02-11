"Вертикальный ад": кинематографический трейлер 2-го сезона Battlefield 6 раскрыл место новой битвы

Добро пожаловать в новую главу Battlefield 6! Свежий кинематографический трейлер от Electronic Arts переносит нас на новый фронт — в суровое высокогорье Германии.Забудьте о ровных полях — теперь судьба глобального конфликта решится на отвесных скалах и опасных перевалах Баварии.

Главная цель — стратегическая авиабаза НАТО, превращенная в неприступную крепость среди скал. Это будет не просто перестрелка, а жесточайшая борьба за господство в воздухе и на земле. Конфликт выходит на новый уровень: в борьбе за доминирование игрокам придется отвоевывать каждый метр территории, превращая заснеженные скалы и бетонные укрепления в настоящие поля сражений.

Второй сезон стартует 17 февраля на PS5, Xbox Series и ПК. Геймплейный трейлер будет опубликован 12 февраля. Вероятно, в нем покажут новинки, а именно: более детальную презентацию карты, новое снаряжение и системы.