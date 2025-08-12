ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 419 оценок

Вторая фаза открытой беты Battlefield 6 предложит больше режимов, новую карту и награды

Gruz_ Gruz_

Вчера завершился первый этап открытого бета-тестирования Battlefield 6, и поклонники шутера уже с нетерпением ждут следующего, который состоится 14–17 августа 2025 года. В течение четырех дней игроки будут тестировать новый контент, подготовленный для них EA DICE.

Их ждут все карты с предыдущего уик-энда, а именно Liberation Peak, Siege of Cairo и Iberian Offensive. С началом второго бета-тестирования к ним присоединится уровень под названием Empire State, рассчитанный исключительно на пехоту.

Появятся также два новых режима игры. Первый из них — командный Deathmatch, в котором соревнуются четыре команды, а второй — долгожданный и популярный Assault, в котором сражаются команда атакующих и команда защитников.

Разумеется, не обойдется без новых наград для солдат, выполняющих поставленные задачи. Всего для игроков подготовлено три награды:

  • скин для транспортного средства War Machine (необходимо захватить 42 флага в режимах Conquest, Domination или King of the Hill);
  • бессмертный Bat Company (необходимо совершить 200 убийств или ассистов);
  • пакет оружия Strike Range (требуется захватить 10 секторов в режиме Breakthrough или Assault).
Полное руководство по открытой бете Battlefield 6: где скачать, сроки проведения и решения известных проблем

Battlefield 6 дебютирует 10 октября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Комментарии: 6
Andrey Nikiforov

На фото вежливые люди? Вроде же они с кувалдами ходят

zSpartacuSz

А с беты прогресс сохранится на оснвную версию, которая осенью выйдет ?

Владислав Якимов

Нет

Юрий Пенкин

та карта что есть очень маленькая, в арабском городе при классическом захвате, один танк, один бтр, и всё, ни самолётов, ни вертолётов, точек мало, карта узкая, тактики нету, короче колда галимая какая то, до четвёрки не дотягивает, хотя и лучше последних частей супер убогих

Barred

Надеюсь, карта будет чуток пообширнее. Хотя если она инфантри...

Dark1994

Мне 3 карты не понравились, либерейшен пик более менее норм, остальные 2 больше напоминают колду, так ещё и 4 карта будет исключительно пехотная, мда