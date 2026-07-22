Выход четвертого сезона вернул Battlefield 6 к пиковому онлайну за пять месяцев

Выход четвертого сезона Battlefield 6 заметно оживил интерес игроков. За последние сутки онлайн игры в Steam достиг 81 745 человек одновременно — это лучший показатель за последние пять месяцев и самый высокий с середины февраля.

Рост активности связан с релизом нового сезона, который добавил карту Tsuru Reef, морские сражения, новое оружие и другой контент. Несмотря на споры игроков о слишком открытом дизайне новой локации, обновление привлекло большое внимание сообщества.

Одновременно выросла и популярность Battlefield 6 на Twitch: пиковое число зрителей достигло 51,5 тысячи, что стало лучшим результатом с марта. Позже в течение сезона разработчики также планируют вернуть культовую карту Wake Island, которая должна еще сильнее подогреть интерес игроков.