Wake Island возвращается в Battlefield 6 - легендарную карту сделали ещё разрушительнее

В Battlefield 6 наконец показали новый геймплейный трейлер возвращающейся карты Wake Island. Знаменитая локация, знакомая поклонникам серии по предыдущим частям, получила заметные изменения, но разработчики постарались сохранить её узнаваемый облик.

Главным отличием обновлённой версии станет возможность гораздо активнее использовать особенности современной Battlefield. В частности, карта получила полноценные возможности для морских сражений, которые появились вместе с последним сезоном. Игроки смогут сражаться не только на суше, но и исследовать акваторию, включая затонувший корабль.

Отдельное внимание уделено авианосцу, который станет одной из важных точек на карте. Его захват может дать команде серьёзное преимущество, особенно с учётом обновлённой авиационной механики. Она, в свою очередь, станет частью грядущего обновления, вдохновлённого Top Gun.

Разработчики также подготовили дополнительные возможности для разрушения окружения. Какие именно изменения ждут игроков, DICE пока подробно не раскрывает, предлагая узнать это уже непосредственно в бою. Судя по трейлеру, Wake Island должна сохранить привычную динамику, но при этом стать заметно более хаотичной.

Возвращение карты выглядит логичным продолжением поддержки Battlefield 6. Wake Island считается одной из самых узнаваемых локаций серии, поэтому разработчики явно решили не ограничиваться простым переносом знакомого поля боя, а адаптировали его под новые механики и возможности игры.

Обновлённая Wake Island станет доступна 18 августа, и уже тогда игроки смогут проверить, насколько сильно изменился классический остров и действительно ли дополнительные возможности разрушения способны сделать знакомые сражения совершенно другими.