Ютубер выяснил с помощью опроса, как скины испортили атмосферу Battlefield 6

Ютубер Swaguley опубликовал видео, в котором попытался статистически обосновать претензии к визуальному стилю Battlefield 6. По мнению автора контента, игра ощущается неправильно из-за подхода разработчиков к косметическим предметам, и именно это могло стать одной из причин падения онлайна. Чтобы подтвердить свою теорию, блогер провел голосование, в котором приняли участие более 2 тысяч человек.
На текущий момент количество активных игроков в шутере на платформе Steam значительно снизилось по сравнению с релизными показателями. Swaguley связывает это с тем, что игра потеряла свою уникальную атмосферу. Он отмечает, что серия всегда была приземленной военной фантазией с реалистичной униформой и понятным разделением фракций, как это было реализовано, например, в Battlefield 4. Однако теперь студия DICE, по мнению блогера, пытается подражать успеху Fortnite, добавляя яркие и нелепые наряды, которые не имеют ничего общего с военной функциональностью.
В своем опросе автор предложил участникам оценить степень безумия скинов по шкале от 1 до 8. Единица означала классический строгий стиль Battlefield, а восьмерка - полную стилистику Fortnite. Большинство респондентов указали, что граница допустимого для них проходит между 3 и 4 , тогда как текущее состояние Battlefield 6 оценивается ими ближе к 5.
Автор выделил конкретные элементы, которые отталкивают аудиторию. Игроки выразили недовольство фантастическими предметами вроде шлемов в виде динозавров или костюмов ниндзя. Также фанатам не нравится смешивание традиционной униформы с выдуманными узорами и цветами. Негативную реакцию вызывает и снаряжение, меняющее сеттинг, например рыцарские доспехи или пейнтбольные маски в военном шутере.
Помнится про все эти обещания, что скины будут приземлёнными и подходить по атмосфере.
Наивно было полагать, что они откажутся от лёгких денег.
За себя говори пожалуйста! А ютубер это просто еще одна капля в общий омут истории со скинами, в чем проблема…
Все верно. Так Баттлу 6 и потеряли. Вышла хорошая игра, собрала приличный онлайн, получила хорошие отзывы. Как чуть поуспокоилось, так ЕА выкрутили монетизацию на полную - завезли баттлпассы, скины, хрень за донат-валюту и всякую остальную сезонную чепуху, после чего онлайн медленно, но верно скатился.
Почти все скины из БП (а может и все) невыразительные и обладают очень странным цветовым сочетанием. Вот у нас есть стандартные милитари цвета: хаки, зелёный, тёмный (серый). И тут на них внезапно какие-то красные вставки, оранжевые полосы или узор "волны мочи". Сами модельки бойцов в целом какие-то дистрофичные, худощавые, хотя униформа со всеми этими шлемами, бронежилетами и разгрузками должна придавать грузности, объёма.
Во всей шестой Баттле нет такого скина, про который хотелось бы сказать "вот это они красиво сделали, красиво нарисовали". Дизайн не прямо так чтобы совсем ублюдочный и вырвиглазный, но очень посредственный и сделан явно без чувства вкуса. В страйкболе и то люди более вдумчиво и гармонично подходят к выбору своего оснащения, чем эти ряженые из наты и паксарматы.
Я всегда был против нелепых нарядов в играх, особенно которые не вписываются в атмосферу.
Там реально есть скины динозавров, рыцарей и ниндзя? Только ведь недавно новость читал, где они хотели добавить обычный спецназовский костюм, но синего цвета. Фанаты жёстко раскритиковали разработчиков, и разработчики отказались добавлять этот костюм. Когда успели динозавров и ниндзя добавить???
Это самая главная проблема батлы ? Видимо куча техническим проблем это не проблема а фитча у них.
Да-да-да, ага. Онлайн упал из-за скинов, ага.
