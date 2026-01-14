Ютубер выяснил с помощью опроса, как скины испортили атмосферу Battlefield 6

Ютубер Swaguley опубликовал видео, в котором попытался статистически обосновать претензии к визуальному стилю Battlefield 6. По мнению автора контента, игра ощущается неправильно из-за подхода разработчиков к косметическим предметам, и именно это могло стать одной из причин падения онлайна. Чтобы подтвердить свою теорию, блогер провел голосование, в котором приняли участие более 2 тысяч человек.

На текущий момент количество активных игроков в шутере на платформе Steam значительно снизилось по сравнению с релизными показателями. Swaguley связывает это с тем, что игра потеряла свою уникальную атмосферу. Он отмечает, что серия всегда была приземленной военной фантазией с реалистичной униформой и понятным разделением фракций, как это было реализовано, например, в Battlefield 4. Однако теперь студия DICE, по мнению блогера, пытается подражать успеху Fortnite, добавляя яркие и нелепые наряды, которые не имеют ничего общего с военной функциональностью.

В своем опросе автор предложил участникам оценить степень безумия скинов по шкале от 1 до 8. Единица означала классический строгий стиль Battlefield, а восьмерка - полную стилистику Fortnite. Большинство респондентов указали, что граница допустимого для них проходит между 3 и 4 , тогда как текущее состояние Battlefield 6 оценивается ими ближе к 5.

Автор выделил конкретные элементы, которые отталкивают аудиторию. Игроки выразили недовольство фантастическими предметами вроде шлемов в виде динозавров или костюмов ниндзя. Также фанатам не нравится смешивание традиционной униформы с выдуманными узорами и цветами. Негативную реакцию вызывает и снаряжение, меняющее сеттинг, например рыцарские доспехи или пейнтбольные маски в военном шутере.