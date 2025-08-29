ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 544 оценки

Заметная часть игроков запускала шутер Battlefield 6 на ПК, близких к "минималкам"

Разработчики Battlefield 6 делают ставку на доступность игры для максимально широкой аудитории. В интервью Eurogamer технический директор проекта Кристиан Буль отметил, что во время бета-теста «заметная часть» игроков запускала шутер на системах, едва дотягивающих до минимальных требований, а некоторые и вовсе играли на компьютерах слабее заявленных характеристик.

По словам Булa, команда задумывалась об оптимизации ещё на ранних этапах разработки. После создания карт специалисты сразу подключались к работе, чтобы обеспечить стабильную производительность на локациях. Тестирование проводилось на разных уровнях мощности — как ниже минимальных параметров, так и выше рекомендованных.

Отдельно Буль подчеркнул, что рейтрейсинга в Battlefield 6 не будет — ни на релизе, ни в обозримом будущем. По его словам, разработчики сознательно отказались от технологии ради производительности.

В Battlefield 6 не будет трассировки лучей ни на старте, ни в ближайшем будущем

Главная цель студии — сделать так, чтобы в Battlefield 6 смогло сыграть как можно больше пользователей, даже тех, чьи системы находятся на грани минимальных характеристик.

Напомним, релиз игры состоится 10 октября, и уже сейчас команда даёт понять: ставка сделана не на максимальные визуальные эффекты, а на то, чтобы сражения были доступны каждому.

Бред какой-то. Логично, что все нищебродны на зеончиках побежали качать халявную батлу. Зачем их учитывать в тестировании, если после этого они никогда не зайдут в игру? Открывайте доступ только по предзаказам и собирайте статистику с реальных игроков.

Тащемта, не в зеончиках дело, а количестве кадров. Ниже настройки - больше фпс. Классика ещё бог знает с каких лет.

В кс аналогичная ситуация, там хоть 5090 но есть те кто будет играть на минималках

Киберкотлеты все на минимальных настройках играют.

Отчаянные задроты.

Соревновательный шутер,количество fps в приоритете.)

Наверно нужно дристаровку добавить, её точно включат🤣

В таких шутанах кадры важнее // Андрей Скрипник

Ну я играл на высоких в 60 кадров получал удовольствие,я уже старый зачем мне соревноваться за фраги