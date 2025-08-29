Заметная часть игроков запускала шутер Battlefield 6 на ПК, близких к "минималкам"

Разработчики Battlefield 6 делают ставку на доступность игры для максимально широкой аудитории. В интервью Eurogamer технический директор проекта Кристиан Буль отметил, что во время бета-теста «заметная часть» игроков запускала шутер на системах, едва дотягивающих до минимальных требований, а некоторые и вовсе играли на компьютерах слабее заявленных характеристик.

По словам Булa, команда задумывалась об оптимизации ещё на ранних этапах разработки. После создания карт специалисты сразу подключались к работе, чтобы обеспечить стабильную производительность на локациях. Тестирование проводилось на разных уровнях мощности — как ниже минимальных параметров, так и выше рекомендованных.

Отдельно Буль подчеркнул, что рейтрейсинга в Battlefield 6 не будет — ни на релизе, ни в обозримом будущем. По его словам, разработчики сознательно отказались от технологии ради производительности.

Главная цель студии — сделать так, чтобы в Battlefield 6 смогло сыграть как можно больше пользователей, даже тех, чьи системы находятся на грани минимальных характеристик.

Напомним, релиз игры состоится 10 октября, и уже сейчас команда даёт понять: ставка сделана не на максимальные визуальные эффекты, а на то, чтобы сражения были доступны каждому.