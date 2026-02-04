Запуск Battlefield 6 обеспечил рекордные продажи Electronic Arts, согласно последним квартальным отчетам

Согласно последним финансовым результатам EA, опубликованным во вторник, предварительные данные о продажах за квартал достигли 3 миллиардов долларов, что на 38% больше, чем годом ранее. EA заявляет, что большая часть чистой выручки была получена благодаря продажам Battlefield 6, которая установила новые рекорды вовлечённости франшизы, став самым продаваемым шутером в индустрии видеоигр в 2025 году.

Помимо результатов Battlefield, EA сообщает о росте продаж Apex Legends и EA Sports FC за трёхмесячный период. Чистая выручка EA Sports FC «увеличилась на высокие однозначные проценты в годовом исчислении в третьем квартале, за исключением влияния сроков выхода контента в делюкс-издании, благодаря успеху Ultimate Team и FC Mobile», а чистая выручка Apex Legends «выросла на двузначные проценты в годовом исчислении благодаря инновационным новым функциям и событиям».

В целом, выручка EA за квартал составила 1,9 миллиарда долларов. Чистые денежные средства составили 1,83 миллиарда долларов.

В письме, опубликованном вместе с финансовыми результатами, EA заявила, что сделка, в рамках которой Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), Silver Lake и Affinity Partners Джареда Кушнера выкупят публичную компанию, по-прежнему планируется завершить в период с апреля по июнь.