Зимний патч Battlefield 6 принёс подтормаживания и баги: DICE ищет решение

Зимнее обновление Winter Offensive для Battlefield 6 ожидалось как крупное событие, добавляющее новый контент и оживляющее игровой процесс. Но вместе с новыми локациями и активностями в шутер пришли и технические проблемы. Игроки массово жалуются на статтеры — короткие, но заметные подтормаживания, которые возникают даже на мощных системах и мешают комфортной игре.

Проблемы не ограничиваются лишь производительностью. Пользователи также столкнулись с некорректной работой меню: пункты могут открываться с задержкой или не отображаться полностью. Ещё один неприятный баг связан с разблокировкой уровней боевого пропуска — система может зависнуть или не засчитать прогресс.

Студия DICE оперативно отреагировала на волной жалоб в соцсети X и предложила временное решение для PC. Разработчики советуют перейти в автономный режим через список друзей Steam. Журналисты PC Gamer протестировали этот способ и подтвердили, что он снижает количество подвисаний, но не устраняет их полностью, оставаясь лишь временной мерой.

Официальный фикс уже в разработке. Команда изучает причину неполадок и готовит полноценное исправление, которое планируется внедрить в одном из ближайших патчей.