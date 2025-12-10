ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 124 оценки

Зимний патч Battlefield 6 принёс подтормаживания и баги: DICE ищет решение

butcher69 butcher69

Зимнее обновление Winter Offensive для Battlefield 6 ожидалось как крупное событие, добавляющее новый контент и оживляющее игровой процесс. Но вместе с новыми локациями и активностями в шутер пришли и технические проблемы. Игроки массово жалуются на статтеры — короткие, но заметные подтормаживания, которые возникают даже на мощных системах и мешают комфортной игре.

Проблемы не ограничиваются лишь производительностью. Пользователи также столкнулись с некорректной работой меню: пункты могут открываться с задержкой или не отображаться полностью. Ещё один неприятный баг связан с разблокировкой уровней боевого пропуска — система может зависнуть или не засчитать прогресс.

Студия DICE оперативно отреагировала на волной жалоб в соцсети X и предложила временное решение для PC. Разработчики советуют перейти в автономный режим через список друзей Steam. Журналисты PC Gamer протестировали этот способ и подтвердили, что он снижает количество подвисаний, но не устраняет их полностью, оставаясь лишь временной мерой.

Официальный фикс уже в разработке. Команда изучает причину неполадок и готовит полноценное исправление, которое планируется внедрить в одном из ближайших патчей.

7
2
Комментарии:  2
Barred

Хах, кто играет через стим, когда есть неподражаемый ЕА апп?))

3
askazanov

Потому что надо было добавить в зимней обнове как у всех - пингвинов и снеговиков ))))))))