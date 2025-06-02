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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 153 оценки

"Зрелищно, но нереалистично": свежая утечка кадров с разрушениями в Battlefield 6 разделила поклонников шутера

Gutsz Gutsz

Сеть взбудоражила новая утечка по Battlefield 6: в X появились 36-секундные кадры с демонстрацией разрушений, которые, по словам очевидцев, были записаны во время одного из сетевых матчей. Игрок с гранатомётом намеренно обрушивает стены и фасады зданий, чтобы продемонстрировать возможности движка. Видео быстро разлетелось по соцсетям и вызвало бурные споры в сообществе.

На предоставленных кадрах видно, как постройки рассыпаются под выстрелами, техника реагирует на осыпающиеся обломки, а само окружение активно деформируется под действием взрывов. Всё это выглядит зрелищно — взрывы сопровождаются обилием дыма и частиц, а некоторые пользователи отмечают, что обломки даже взаимодействуют с машинами, блокируя путь или нанося урон.

Однако не все остались довольны. Некоторые игроки критикуют физику разрушений за «картонность» и излишнюю театральность. Комментарии в X варьируются от восторженных ("Не могу дождаться", "Это будет кошмар для кемперов") до резко критических: "Это выглядит как пенопласт", "Пора менять движок", "Хочется больше реализма и проработки". Один из пользователей прямо отметил:

Не сильно впечатляет — выглядит как BF3, только с фильтрами.

Эта утечка стала продолжением недавнего потока информации о Battlefield 6. Ранее появились скриншоты, на которых можно было оценить масштаб разрушений и детализацию уровней. В другой утечке также сообщалось о настройке оружия, выполненной в духе Call of Duty, а также поддержке 120 кадров в секунду на консолях нового поколения. Оба материала вызвали аналогичную реакцию: визуально впечатляюще, но не без оговорок по поводу правдоподобности.

Оцениваем масштаб и возможности разрушения в Battlefield 6 по новым скриншотам
Свежая утечка новой Battlefield раскрывает настройку оружия в стиле Call of Duty и поддержку 120 FPS на консолях

Несмотря на критику, интерес к новой части Battlefield растёт. Ожидается, что полноценный анонс игры состоится уже на этой неделе в рамках Summer Game Fest, стартующего 6 июня. Electronic Arts ранее подтвердила, что покажет новую Battlefield летом, а в отсутствие собственной презентации вполне логично ожидать её дебюта именно на этом мероприятии.

5
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Эдик Писюкович

ХРень какая-то.

6
SatirDog

Пенопластовые дома.

4
Vad Pvn

диванный эксперт подехал смотрю, не один дом из РПГ завалил

6
SatirDog Vad Pvn

Конечно не один, и как пенопласт они не разлетались.

Egik81
Некоторые игроки критикуют физику разрушений за «картонность» и излишнюю театральность.

распустил физикс и хавок некоторых. От Frostbite уже нос воротят.

3
askazanov

Ну, наверное просто ещё доработают, а пока просто наброски!? Не!??

3
JustA_NiceGuy

Ботам не понять.

North235

Да и зрелищным я бы это не назвал. Обломки от зданий разлетаются как-то неестественно, как будто они... не знаю, из конструктора что ли? В четвертой части оно как будто выглядело более впечатляюще.

2
BloomingVysor
BleederHunt
1
BloomingVysor

батла 4

1
Kamishini1993

Ни капли прогресса в разрушении кроме полигонов и анимации со времен бф3

BloomingVysor
1
Рикочико

В большинство домов я смотрю вообще зайти нельзя будет.

BORGER390

Все лучшие разрабы батлфилда ушли работать в Embark, результат на лицо

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