"Зрелищно, но нереалистично": свежая утечка кадров с разрушениями в Battlefield 6 разделила поклонников шутера

Сеть взбудоражила новая утечка по Battlefield 6: в X появились 36-секундные кадры с демонстрацией разрушений, которые, по словам очевидцев, были записаны во время одного из сетевых матчей. Игрок с гранатомётом намеренно обрушивает стены и фасады зданий, чтобы продемонстрировать возможности движка. Видео быстро разлетелось по соцсетям и вызвало бурные споры в сообществе.

На предоставленных кадрах видно, как постройки рассыпаются под выстрелами, техника реагирует на осыпающиеся обломки, а само окружение активно деформируется под действием взрывов. Всё это выглядит зрелищно — взрывы сопровождаются обилием дыма и частиц, а некоторые пользователи отмечают, что обломки даже взаимодействуют с машинами, блокируя путь или нанося урон.

Однако не все остались довольны. Некоторые игроки критикуют физику разрушений за «картонность» и излишнюю театральность. Комментарии в X варьируются от восторженных ("Не могу дождаться", "Это будет кошмар для кемперов") до резко критических: "Это выглядит как пенопласт", "Пора менять движок", "Хочется больше реализма и проработки". Один из пользователей прямо отметил:

Не сильно впечатляет — выглядит как BF3, только с фильтрами.

Эта утечка стала продолжением недавнего потока информации о Battlefield 6. Ранее появились скриншоты, на которых можно было оценить масштаб разрушений и детализацию уровней. В другой утечке также сообщалось о настройке оружия, выполненной в духе Call of Duty, а также поддержке 120 кадров в секунду на консолях нового поколения. Оба материала вызвали аналогичную реакцию: визуально впечатляюще, но не без оговорок по поводу правдоподобности.

Несмотря на критику, интерес к новой части Battlefield растёт. Ожидается, что полноценный анонс игры состоится уже на этой неделе в рамках Summer Game Fest, стартующего 6 июня. Electronic Arts ранее подтвердила, что покажет новую Battlefield летом, а в отсутствие собственной презентации вполне логично ожидать её дебюта именно на этом мероприятии.