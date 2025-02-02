Издание Mp1st сообщает со ссылкой на собственные источники, что Battlefield 6 готовится к закрытому плейтесту на следующей неделе. EA заявляла о масштабном тестировании в начале 2025 еще в прошлом году в рамках дня инвестора.

Похоже, что планы не поменялись и некоторые избранные фанаты получат шанс попасть на закрытый плейтест уже совсем скоро. Интересно, что игра по прежнему не имеет финального названия, а все тесты будут скрыты под NDA без возможности публиковать геймплейные ролики в сеть.

Тем не менее издание уверено, что анонс игры уже не за горами, так как проект находится в полностью играбельном состоянии. Это будет самая масштабная Battlefield, над которой, помимо DICE работают еще несколько студий. К счастью, некоторые промахи 2042 будут учтены: из игры уберут режим на 128 игроков и системы специалистов.

Разработкой игры руководит Винс Зампелла — создатель Titanfall и Star Wars Jedi. А над игрой трудится сразу четыре студии.