Electronic Arts обвиняют в использовании фото войны в Газе для арта к новой Battlefield

Компания Electronic Arts и студия разработчиков DICE вновь оказались в центре возможного скандала. Всё из-за ранних иллюстраций к будущей игре в серии Battlefield, которые оказались подозрительно похожими на фотографии известных журналистов из горячих точек в Газе. Геймеры в социальных сетях уже открыто обвинили издателя в использовании изображений из реальных конфликтов для создания "эффектного" образа новой игры.

Всё началось с публикации в Twitter, где пользователь сравнил изображение из арта с фотографией, сделанной агентством Reuters во время военных действий в Газе еще в 2021 году.

На предоставленных снимках действительно можно заметить сходства: плотные облака дыма, характерные взрывы и общий антураж городских разрушений. Пользователи считают, что разработчики либо переработали фотографию, либо сознательно использовали её как основу. Несмотря на то, что подобные действия могут быть неумышленными, такие выборы неизбежно вызывают споры, учитывая чувствительность темы.

Часть пользователей считают, что развлекательной индустрии в целом не стоит затрагивать тему идущих военных конфликтов прямо сейчас. По их мнению, это неэтично и слишком меркантильно даже для EA. Другие же геймеры считают, что это очередное доказательство лени авторов нового шутера, которые якобы не пытаются изобрести действительно что-то новое.

Electronic Arts пока не дала официальных комментариев, однако инсайдеры сообщают, что новую часть Battlefield могут официально представить уже в мае этого года.