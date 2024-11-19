Инсайдер: "Новая Battlefield проходит самые масштабные игровые тесты, чтобы избежать провальный запуск"

Игроки Battlefield пережили довольно тяжелые времена с франшизой в последние несколько лет. Запуск Battlefield V в 2018 году был катастрофой, но Battlefield 2042 в 2021 году была еще хуже, оттолкнув многих поклонников Battlefield от франшизы. Но теперь, когда до выхода следующей крупной части вселенной Battlefield остался всего год, EA и DICE предстоит многое исправить.

По словам известного инсайдера индустрии Тома Хендерсона, на следующей Battlefield работают четыре студии: DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect. Что еще важнее, EA и ее студии, похоже, больше заинтересованы в получении отзывов игроков на этот раз.

Источники говорят, что игровые тесты с игроками проводятся гораздо чаще, чем в прошлых частях, а объем собранных данных и отзывов является самым большим за всю историю франшизы. От небольших сеансов обратной связи до масштабных тестов игроков, Battlefield теперь придерживается столь необходимого подхода «игрок прежде всего». EA и ее студии присматриваются к возвращению тестовой среды сообщества Battlefield, но в каком масштабе это будет реализовано на данный момент, неясно.

В целом, Battlefield, похоже, пытается исправить допущенные ошибки, и с возвращением к современному военному шутеру с разрушениями, четырьмя классами и сражениями на 64 игрока, EA может оказаться в выигрыше.