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Battlefield 7 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7 47 оценок

Инсайдер: "Новая Battlefield проходит самые масштабные игровые тесты, чтобы избежать провальный запуск"

monk70
Новости

Игроки Battlefield пережили довольно тяжелые времена с франшизой в последние несколько лет. Запуск Battlefield V в 2018 году был катастрофой, но Battlefield 2042 в 2021 году была еще хуже, оттолкнув многих поклонников Battlefield от франшизы. Но теперь, когда до выхода следующей крупной части вселенной Battlefield остался всего год, EA и DICE предстоит многое исправить.

По словам известного инсайдера индустрии Тома Хендерсона, на следующей Battlefield работают четыре студии: DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect. Что еще важнее, EA и ее студии, похоже, больше заинтересованы в получении отзывов игроков на этот раз.

Источники говорят, что игровые тесты с игроками проводятся гораздо чаще, чем в прошлых частях, а объем собранных данных и отзывов является самым большим за всю историю франшизы. От небольших сеансов обратной связи до масштабных тестов игроков, Battlefield теперь придерживается столь необходимого подхода «игрок прежде всего». EA и ее студии присматриваются к возвращению тестовой среды сообщества Battlefield, но в каком масштабе это будет реализовано на данный момент, неясно.

В целом, Battlefield, похоже, пытается исправить допущенные ошибки, и с возвращением к современному военному шутеру с разрушениями, четырьмя классами и сражениями на 64 игрока, EA может оказаться в выигрыше.

-6
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Art Borsic

Опять обещания что всё будет и инфа от знающего человека, только потерпеть,а на деле жидко в шорты обделаются.

3
ckott4

Что, неужто не будет очередной сессионки шутана без неотключаемого ублюдского таа? Хаха, нет, конечно

2
SULIK 712

ага ,а в итоге опять обосрутся,потому что как не прислушивались к комьюнити ,так и не прислушиваются

1
CRYOSHADE

Как фанат (бывший) BF скажу - ок.

1
KIBERMAX
0
Чизбургер

такого же кал будет как DA гейгард

-2
Kaskad131

Винс Зампелла курирует проект. А он "отец" call of duty тех знаменитых частей
он смог "реанимировал" проект 2042 хотя бы до играбельного состояния. Ядро конечно не поменять уже... . Жалко что прошло дохера времени и сверху поздно спохватились

сам играл в последнюю из бф 3 и 4 серию и в bad company. От 2042 чуть ли не тошнило. Проект конечно и сейчас.. не сравнится с 3 и 4 частью это факт

-1
Dinozavrus Kaskad131

всех выгнали ветеранов предыдущих качественных частей, щас должно быть получше чем хрень эта 2042, вроде довели до ума, но думаю найдут грабли.

-1
Kaskad131 Dinozavrus

выгнали это да, поэтому и фигня и вышла. Посмотрим что будешь дальше

0
selfreaver

Верим

-3