Инсайдер: "Новая Battlefield проходит самые масштабные игровые тесты, чтобы избежать провальный запуск"

Игроки Battlefield пережили довольно тяжелые времена с франшизой в последние несколько лет. Запуск Battlefield V в 2018 году был катастрофой, но Battlefield 2042 в 2021 году была еще хуже, оттолкнув многих поклонников Battlefield от франшизы. Но теперь, когда до выхода следующей крупной части вселенной Battlefield остался всего год, EA и DICE предстоит многое исправить.
По словам известного инсайдера индустрии Тома Хендерсона, на следующей Battlefield работают четыре студии: DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect. Что еще важнее, EA и ее студии, похоже, больше заинтересованы в получении отзывов игроков на этот раз.
Источники говорят, что игровые тесты с игроками проводятся гораздо чаще, чем в прошлых частях, а объем собранных данных и отзывов является самым большим за всю историю франшизы. От небольших сеансов обратной связи до масштабных тестов игроков, Battlefield теперь придерживается столь необходимого подхода «игрок прежде всего». EA и ее студии присматриваются к возвращению тестовой среды сообщества Battlefield, но в каком масштабе это будет реализовано на данный момент, неясно.
В целом, Battlefield, похоже, пытается исправить допущенные ошибки, и с возвращением к современному военному шутеру с разрушениями, четырьмя классами и сражениями на 64 игрока, EA может оказаться в выигрыше.
Опять обещания что всё будет и инфа от знающего человека, только потерпеть,а на деле жидко в шорты обделаются.
Что, неужто не будет очередной сессионки шутана без неотключаемого ублюдского таа? Хаха, нет, конечно
ага ,а в итоге опять обосрутся,потому что как не прислушивались к комьюнити ,так и не прислушиваются
Как фанат (бывший) BF скажу - ок.
такого же кал будет как DA гейгард
Винс Зампелла курирует проект. А он "отец" call of duty тех знаменитых частей
он смог "реанимировал" проект 2042 хотя бы до играбельного состояния. Ядро конечно не поменять уже... . Жалко что прошло дохера времени и сверху поздно спохватились
сам играл в последнюю из бф 3 и 4 серию и в bad company. От 2042 чуть ли не тошнило. Проект конечно и сейчас.. не сравнится с 3 и 4 частью это факт
всех выгнали ветеранов предыдущих качественных частей, щас должно быть получше чем хрень эта 2042, вроде довели до ума, но думаю найдут грабли.
выгнали это да, поэтому и фигня и вышла. Посмотрим что будешь дальше
Верим