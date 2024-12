Руководитель EA, Винс Зампелла, заявил, что в новой игре Battlefield будут объединены элементы двух легендарных проектов

Последняя основная часть в серии Battlefield, Battlefield 2042, вышла примерно три года назад, и фанаты жаждут узнать все о процессе разработки следующей игры. Винс Зампелла, глава Respawn и генеральный менеджер группы EA, рассказал, что следующая игра Battlefield напомнит хардкорным фанатам две очень популярные игры Battlefield: Battlefield 3 и 4.

Battlefield 2042 повела франшизу в новом направлении, но теперь, похоже, EA планирует вернуться к ее истокам. Battlefield 3 и 4 сыграли ключевую роль в популяризации франшизы среди более широкой аудитории, поэтому EA явно использует фактор ностальгии для продвижения следующей игры.

В сентябре Винс Зампелла, глава Respawn и генеральный менеджер группы EA, дал интервью IGN и поделился интересной информацией о следующей игре в серии Battlefield. Он объяснил:

Я имею в виду, если вы оглянетесь на пик или вершину Battlefield, это эпоха Battlefield 3… Battlefield 4, где все было современным. И я думаю, что мы должны вернуться к сути того, что такое Battlefield, и сделать это потрясающе хорошо, а затем посмотрим, что из этого выйдет. Но я думаю, что для меня пик Battlefield приходится на дни Battlefield 3 и 4. Так что я думаю, что это ностальгия для игроков, для меня, даже для команд.

Ранее в этом году было подтверждено, что Battlefield 2042 отойдет от сезонной структуры, потому что студии должны начать концентрироваться на будущем франшизы. Так что можно с уверенностью сказать, что разработка следующей игры идет полным ходом.

Франшизы Call of Duty и Battlefield были близкими конкурентами на протяжении многих лет. Последняя игра Call of Duty, Call of Duty: Black Ops 6, была хорошо принята фанатами, теперь очередь EA дать фанатам то, что они хотят. Во время того же разговора Зампеллу спросили, сможет ли Battlefield когда-нибудь превзойти Call of Duty по продажам. Он казался оптимистичным, поскольку считает, что франшиза Battlefield способна сделать это.

Как упоминалось выше, EA попыталась двигаться в новом направлении с Battlefield 2042, убрав некоторые важные игровые механики, которыми была известна франшиза Battlefield. Наклон — один из таких примеров, поскольку эта важная игровая механика FPS была удалена из игры, хотя она была частью почти каждой игры Battlefield в прошлом. О следующей игре серии мало что известно, но ходят слухи, что механика наклона возвращается.

Концепция Battlefield 2042, безусловно, была креативной, однако это было не совсем то, чего ожидали фанаты. Заявления Зампеллы, безусловно, создали много шумихи вокруг игры, поскольку Battlefield 3 и 4 занимают особое место в сердцах многих поклонников FPS по всему миру. Следующая игра Battlefield пока не имеет официальной даты выхода, но есть предположения, что она выйдет в конце 2025 года.