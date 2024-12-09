Руководитель EA, Винс Зампелла, заявил, что в новой игре Battlefield будут объединены элементы двух легендарных проектов

Последняя основная часть в серии Battlefield, Battlefield 2042, вышла примерно три года назад, и фанаты жаждут узнать все о процессе разработки следующей игры. Винс Зампелла, глава Respawn и генеральный менеджер группы EA, рассказал, что следующая игра Battlefield напомнит хардкорным фанатам две очень популярные игры Battlefield: Battlefield 3 и 4.
Battlefield 2042 повела франшизу в новом направлении, но теперь, похоже, EA планирует вернуться к ее истокам. Battlefield 3 и 4 сыграли ключевую роль в популяризации франшизы среди более широкой аудитории, поэтому EA явно использует фактор ностальгии для продвижения следующей игры.
В сентябре Винс Зампелла, глава Respawn и генеральный менеджер группы EA, дал интервью IGN и поделился интересной информацией о следующей игре в серии Battlefield. Он объяснил:
Я имею в виду, если вы оглянетесь на пик или вершину Battlefield, это эпоха Battlefield 3… Battlefield 4, где все было современным. И я думаю, что мы должны вернуться к сути того, что такое Battlefield, и сделать это потрясающе хорошо, а затем посмотрим, что из этого выйдет. Но я думаю, что для меня пик Battlefield приходится на дни Battlefield 3 и 4. Так что я думаю, что это ностальгия для игроков, для меня, даже для команд.
Ранее в этом году было подтверждено, что Battlefield 2042 отойдет от сезонной структуры, потому что студии должны начать концентрироваться на будущем франшизы. Так что можно с уверенностью сказать, что разработка следующей игры идет полным ходом.
Франшизы Call of Duty и Battlefield были близкими конкурентами на протяжении многих лет. Последняя игра Call of Duty, Call of Duty: Black Ops 6, была хорошо принята фанатами, теперь очередь EA дать фанатам то, что они хотят. Во время того же разговора Зампеллу спросили, сможет ли Battlefield когда-нибудь превзойти Call of Duty по продажам. Он казался оптимистичным, поскольку считает, что франшиза Battlefield способна сделать это.
Как упоминалось выше, EA попыталась двигаться в новом направлении с Battlefield 2042, убрав некоторые важные игровые механики, которыми была известна франшиза Battlefield. Наклон — один из таких примеров, поскольку эта важная игровая механика FPS была удалена из игры, хотя она была частью почти каждой игры Battlefield в прошлом. О следующей игре серии мало что известно, но ходят слухи, что механика наклона возвращается.
Концепция Battlefield 2042, безусловно, была креативной, однако это было не совсем то, чего ожидали фанаты. Заявления Зампеллы, безусловно, создали много шумихи вокруг игры, поскольку Battlefield 3 и 4 занимают особое место в сердцах многих поклонников FPS по всему миру. Следующая игра Battlefield пока не имеет официальной даты выхода, но есть предположения, что она выйдет в конце 2025 года.
Они буквально каждую часть повторяют эту мантру. Возвращение к истокам, дань уважения ветеранам серии и т.д. Парни реально не въезжают, что от них хотят. Можно никуда не возвращаться, достаточно просто сделать нормальную игру, но у них обычно как... Ой, мы перки забыли добавить, ой, все карты это бесконечные поля, а ну щас пофиксим... Вот вам две кучи мусора на неиграбельную карту и очередной батлпасс, а под конец жизненного цикла мы ещё вам и визуальной отдачи подкинем, ведь нас никто об этом не просил.
До сих пор с момента с джавелином и стримом разрабов, где они с него стреляли находясь под крышей. Умом, умом, что ещё могу сказать. Делают кринж дайз, а закрыли висцерал, huh.
я не фанат БФ,так кабанчиком пробегал,но разве не буквально каждая игра у них выходит "не такая" и только к концу жизненного цикла превращается в "тот самый БФ"
буквально так как ты описал. БФ 3 и БФ 4 достаточно прокакались на релизе но потом её дочинили и это уже культовая игра.
Всё верно, но есть один момент. Там несколько студий. Дайз швеция выдаёт просто неиграбельное, а дайз элэй потом пытается собрать из кусков полноценную игру. На последней части, видимо уже никто не стал доделывать за ними, поэтому они напряглись и пару кустов поставили на мапах, да две канавы вырыли. Сейчас там шизойд шашанг у руля, индус- геймдизайнер и позвали зампеллу, которым только и флексят в своих пастах и обещаниях: зампелла то, зампелла сё, а чел кроме код хрючева никогда в жизни ничего не делал.
Надеюсь описал +- понятно даже не фанату.
Ну у третий ещё был сингл неплохой.
А бед компани 2 где? это что не легендарный проект? от туда много что можно черпать
Так они практически каждую часть это повторяют. Отличный мультиплеер из третьей части сам по себе и практически неиграбельное состояние оного из 4й
Да ремейкнули бы 3 или 4 с графоном и парой улучшений и все.
Батла 3 и 4 170 лвл на мг 4 20т убитых 340 медалей на мг 4, ас вал 120т убитых карта метро и операция Взаперди топ карты для прокачки пушек
5000 часов в БФ4. 55 медалей Лучший игрок раунда
Круто
Немного жаль, т.к. я бы хотел, что бы были упомянуты БФ3 и БФБК2 - обе разные и самобытные игры, но одинаково хорошие. А вот БФ4 ну... там было много улучшений, но на шаг вперед уровня БФ3 не тянуло. Но хорошо, что упомянули БФ4 а не что-то позже, там игры уже становились все страннее и страннее (но огромное спасибо BFV за систему ближнего боя, топоры, дубинки, сабельки, штык вкуснятина).
Вот как...
вовремя я бросил эту серию, не увидел этого падения.
до сих пор играю в бф 4 сервера под вечер забиты биктом))
Где-то я это уже слышал... // Виктор Ковалевский
BF4ever
главное чтобы разброс такой же оставили при игре с мышкой как в 2042, это же гениально, любой консольщик с 50ти метров тебя перестреляет, потому что пули летят не в точку по прицелу, а разбросом, спасибо гениям на разрабах, которые придумали такую фигню для баланса?
На енг пускай идут со своим дермофилдом, читак на читаке, помойка.