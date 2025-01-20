Слух: большинство ветеранов Battlefield покинули EA, а новая часть создается по лекалам Call of Duty

В индустрии распространились слухи о том, что большая часть разработчиков, стоявших за предыдущими частями культовой серии Battlefield, больше не работают над франшизой и даже не находятся в штате компании EA. Новая часть серии, которую планируют выпустить в октябре 2025 года, разрабатывается по модели Call of Duty – с участием сразу четырех студий и под руководством новых лидеров с собственными командами.
Об этом сообщается инсайдер под ником Rizible, который ранее работал в DICE и Microsoft. По его словам, от команды завоевавшей культовый статус Battlefield почти никого не осталась. Более того, студия DICE фактически была расформирована и теперь это другая команда. Многие ключевые разработчики ушли из студии после череды провалов, таких как Battlefront II, Mass Effect Andromeda, Battlefield V, Anthem и Battlefield 2042.
Ключевые геймдизайнеры и руководители DICE основали Embark Studios, вслед за которыми ушло около половины команды. Остатки оригинальной команды создателей Battlefield также ушли и сформировали студию TTK Games.
Для восстановления бренда EA наняла бывшего генерального менеджера Call of Duty. Этот шаг ознаменовал начало перестройки серии, направленной на использование многостудийного подхода к разработке игр серии Battlefield. Такой подход к производству был позаимствованный у Call of Duty. По данным источника, 98% команды, работающей над новой Battlefield, ранее не участвовали в создании предыдущих частей серии. Однако над новой частью трудятся сразу четыре студии под эгидой EA. Привлечение новых специалистов и следование проверенной модели конкурентов может дать франшизе второй шанс. Однако уход большинства ветеранов серии вызывает сомнения у фанатов о том, сможет ли новая команда сохранить дух Battlefield.
Учитывая в какой заднице сейчас она, то серию можно окончательно засыпать
Колда никогда не была в заднице, это был есть и будет лучший шутер на малых аренах приносящий Активижен миллиарды, смешно слушать дурачков, которые хоронят КоД еще со времен выхода Cold War, только не хоронится он что то никак всё. Конкурентов у него нет от слова совсем, как нет конкурентов и у Варзоны, говорю тебе как человек играющий в БФ постоянно начиная со второй части и играющий в Варзону три года как. БФ и КоД - это в принципе два лучших сетевых шутера, так всегда было и так всегда будет.
Хз- они вроде привлекли к работе Винса Зампеллу- а этот чел умеет делать шутеры. Если даже он не сможет- то франшизу можно смело хоронить.
По лекалам калды?) Чтож, помянем (
Так это давно уже заметно🤣 // Максим Терешков
Мда... Можно не ждать к сожалению. Только чудо спасёт.
В колде всегда была эпичная кампания только ради нее и играл в серию
// Азамат Шехов
И это отлично, Батле бы допилить мувмент, ганплей до уровня Колды и добавить пехотных карт, что бы на релизе было поровну больших карт для техники и средних городских для пехотных боев. Ну и конечно бесплатный КБ, та же Варзона приносит очень много денег и привлекает новых людей во вселенную КоД, да что там говорит, даже я фанат Батлы познакомился с КоД через Варзону.
Отказались бы они уже от этой батлы. Каждый раз они наступают на эти грабли и никак не учатся. Эта серия уже не может предложить ничего нового, было весело в 2011-2015 годах, а теперь это пережиток прошлого. Сейчас EA походи на маленькую инди-студию, которой помогла некая большая корпорация, принесла им идею и ушла, прошли годы, а они до сих пор пытаются доить эту идею, которая уже устарела.
Да просто людей в команду надо нормальных , серьезных без мешуры и повесток в голове!!! Батла одна из немногих игр, где можно сразу пострелять из многих пушек, и разнообразной техники, а так же полетать, и где всё это реализовано просто и понятно в управлении!!! И ей ни чего не надо выдумывать нового, нужно элементарное -это сделать отличную сюжетную компания, как это было в Батле 3, когда она всколыхнула экшеном в сюжетке игровой мир, и не впихивать в игру "Клоунаду" в разных её проявлениях, и ни каких внутриигровых покупок!!!