Слух: большинство ветеранов Battlefield покинули EA, а новая часть создается по лекалам Call of Duty

В индустрии распространились слухи о том, что большая часть разработчиков, стоявших за предыдущими частями культовой серии Battlefield, больше не работают над франшизой и даже не находятся в штате компании EA. Новая часть серии, которую планируют выпустить в октябре 2025 года, разрабатывается по модели Call of Duty – с участием сразу четырех студий и под руководством новых лидеров с собственными командами.

Об этом сообщается инсайдер под ником Rizible, который ранее работал в DICE и Microsoft. По его словам, от команды завоевавшей культовый статус Battlefield почти никого не осталась. Более того, студия DICE фактически была расформирована и теперь это другая команда. Многие ключевые разработчики ушли из студии после череды провалов, таких как Battlefront II, Mass Effect Andromeda, Battlefield V, Anthem и Battlefield 2042.

Ключевые геймдизайнеры и руководители DICE основали Embark Studios, вслед за которыми ушло около половины команды. Остатки оригинальной команды создателей Battlefield также ушли и сформировали студию TTK Games.

Для восстановления бренда EA наняла бывшего генерального менеджера Call of Duty. Этот шаг ознаменовал начало перестройки серии, направленной на использование многостудийного подхода к разработке игр серии Battlefield. Такой подход к производству был позаимствованный у Call of Duty. По данным источника, 98% команды, работающей над новой Battlefield, ранее не участвовали в создании предыдущих частей серии. Однако над новой частью трудятся сразу четыре студии под эгидой EA. Привлечение новых специалистов и следование проверенной модели конкурентов может дать франшизе второй шанс. Однако уход большинства ветеранов серии вызывает сомнения у фанатов о том, сможет ли новая команда сохранить дух Battlefield.