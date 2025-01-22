Создатели Dragon Age: The Veilguard помогают с новой Battlefield

Студия BioWare, известная по Dragon Age: The Veilguard, помогает в создании новой части Battlefield. Информацию об этом заметили в портфолио одного из сотрудников.

Речь идёт о Хареле Эйламе — он отвечал за экономику и прогрессию в Dragon Age: The Veilguard. С января 2025 года разработчик стал нарративным дизайнером новой Battlefield. Его участие — часть программы по обмену опытом между студиями Electronic Arts.

Дата выхода новой Battlefield пока не известна. По данным инсайдеров, сеттинг шутера вернут в современность, на картах сойдутся 64 игрока, а систему разрушений переработают. Сюжет посвятят конфликту частной армии и НАТО в конце 2020-х годов, а одной из локаций выступит Гибралтар. Тесты игры якобы стали крупнейшими в истории серии.