ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 7 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.1 55 оценок

Создатели Dragon Age: The Veilguard помогают с новой Battlefield

Simple Jack
Новости

Студия BioWare, известная по Dragon Age: The Veilguard, помогает в создании новой части Battlefield. Информацию об этом заметили в портфолио одного из сотрудников.

Речь идёт о Хареле Эйламе — он отвечал за экономику и прогрессию в Dragon Age: The Veilguard. С января 2025 года разработчик стал нарративным дизайнером новой Battlefield. Его участие — часть программы по обмену опытом между студиями Electronic Arts.

Дата выхода новой Battlefield пока не известна. По данным инсайдеров, сеттинг шутера вернут в современность, на картах сойдутся 64 игрока, а систему разрушений переработают. Сюжет посвятят конфликту частной армии и НАТО в конце 2020-х годов, а одной из локаций выступит Гибралтар. Тесты игры якобы стали крупнейшими в истории серии.

Источник  
-4
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Большая Флейта

Помянем

10
Темный-Властелин

F.

0
MadPyramus
3
Dark1994

Пздц, опять отсосная часть, со времен копейки ничего интересного не было, а ведь когда-то каждая часть была топ.

1
SOLUS5678

Уже не знают куда девать этих отчепенцев)))))

0
Gords

Оно и видно - халтура на халтуре халтурой погоняет.

Electronic Arts обвиняют в использовании фото войны в Газе для арта к новой Battlefield
0
OPen man

так там и так был парад всякого. че ноют то в комментах?

0
Темный-Властелин

помянем.

0
Max Rolens

Их не уволили? Вот зачем держать биомусор?

-1
Чебурешник

фанаты батлы дуреют с такой прикормки

-1