Том Хендерсон: Battlefield 6 проходит крупнейшие тесты в истории франшизы, чтобы избежать провального релиза

Франшиза Battlefield в последние годы переживает сложные времена. Выпуск Battlefield V в 2018 году оказался неудачным, но запуск Battlefield 2042 в 2021-м стал настоящим ударом для репутации серии, оттолкнув многих фанатов. Теперь, за год до выхода следующей части, EA и DICE готовят возвращение, которое может вернуть франшизе былую славу.

Согласно информации инсайдера Тома Хендерсона, EA делает всё возможное, чтобы избежать провала. Руководитель проекта Винс Зампелла ранее подтвердил, что новая игра будет следовать концепции «возвращения к истокам». Нас ждут сражения на 64 игрока, масштабное разрушение и современный военный сеттинг. Всё это выглядит перспективно, но фанаты всё ещё насторожены, учитывая ошибки предыдущих релизов.

По данным Хендерсона, на разработку следующего Battlefield выделено беспрецедентное количество ресурсов. Над игрой трудятся сразу четыре студии: DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect. Такой масштаб позволяет сосредоточиться на создании игры, ориентированной на ожидания игроков.

Инсайдер отмечает, что плейтесты в этот раз проходят гораздо чаще, чем на предыдущих проектах. EA активно собирает отзывы игроков — начиная от небольших закрытых сессий до масштабных испытаний многопользовательских режимов. Это крупнейшая обратная связь, которую франшиза получала за всю свою историю, и главный фокус сделан на подходе «игроки на первом месте».

Новая игра будет построена вокруг знакомых и проверенных элементов, которые принесли франшизе успех в прошлом. Современный военный сеттинг, система из четырёх классов, масштабное разрушение и традиционные сражения на 64 игрока обещают вернуть тот самый дух ранних частей серии.

Также известно, что студия Ripple Effect работает над новым бесплатным режимом Battle Royale. Пока деталей об этом режиме немного, но он явно станет частью общей стратегии, направленной на конкуренцию с такими играми, как Call of Duty: Warzone.

Кроме того, разработчики рассматривают возможность возвращения Battlefield Community Test Environment (CTE) — платформы, которая позволяет игрокам тестировать изменения ещё до их официального внедрения в игру.

На данный момент тестирования продолжаются и набирают обороты. Крупные анонсы от EA ожидаются в ближайшие месяцы. Если всё пойдёт по плану, следующая часть Battlefield сможет исправить ошибки прошлого и вернуть фанатов.

Однако, как отмечает Хендерсон, до релиза ещё около года, и многое может измениться. Тем не менее, масштаб работы и новая стратегия EA дают надежду на успешное возвращение серии.