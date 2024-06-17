В создании новой Battlefield участвуют реальные военные США

Новая часть популярной серии шутеров Battlefield ещё не была официально анонсирована, по крайней мере в привычной форме. Тем не менее в Electronic Arts не скрывают, что уже давно активно работают над игрой и привлекли для этого самую большую команду разработчиков. Battlefield всегда отличалась от прочих конкурентов проработанной разрушаемостью и вниманием к реалистичным аспектам. В новой части реализм могут вывести на совершенно новый уровень благодаря активному участию реальных военных США в создании следующей Battlefield.

О том, что в разработке новой Battlefield участвуют реальные военные, похвасталась сама Electronic Arts. В недавнем блоге компания заявила, что гордится принимать в студии реальных участников боевых действий и профессионалов со знанием военного дела. Это позволит разработчикам добиться ещё более высокого уровня реализма.

Как отмечается, военные непосредственно принимают участие в разработке игры. Они не просто выполняют роль консультантов, как было ранее, а полностью занимают должности из различных специальностей. Например, бывший "зелёный берет" Аарон Джонсон выступает помощником менеджера Battlefield.

Новая часть Battlefield на данный момент не имеет даже приблизительной даты релиза или хотя бы платформ. Учитывая, что игра ещё не анонсирована в полной мере, скорого релиза точно не стоит ожидать.