Всплыли подробности новой Battlefield из утечки кастинга актёров для шутера

Компания Electronic Arts пока не стремится проводить полноценный анонс следующей части популярной серии шутеров Battlefield. Однако в открытом доступе появляются всё больше интересных деталей. Новая утечка намекает, что после неудачного релиза Battlefield 2042 франшиза может вернуться к сюжетному режиму или хотя бы включать в себя эпизоды с собственной историей. На это указывает утечка кастинга актёров.

Внимательные пользователи заметили объявление от Electronic Arts на сайте по поиску актёров. Издатель якобы ищет исполнителей для загадочного проекта под названием "TIMELESS FIELDS", который описывается как "масштабная военная игра с реалистичной основой". У пользователей практически нет сомнений, что это кодовое название для новой Battlefield.

Согласно утечке, компания ищет актрису в возрасте от 25 до 35 лет, с опытом работы и знанием хорватского, боснийского и/или сербского языков. Это необходимое требование для исполнения роли Розонды — женского персонажа в игре, которая будет членом военного спецназа.

Розонда всегда была изгоем, будучи ребёнком двух разных этнических групп в Хорватии. Тактик, обладающий удивительной психической и физической смелостью. Она завоёвывает уважение и внимание. Может быть нетерпеливой и презирает слабость. Подтянута, спортивна и способна легко передвигаться с оружием.

Такое подробное описание героини может свидетельствовать о том, что новая Battlefield вернётся к привычному формату сюжетного режима. Он будет представлен в виде эпизодов с разными героями, посвящёнными различным событиям на глобальном театре военных действий.