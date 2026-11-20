Хотя Battlefield: Bad Company 2 стала настоящим хитом на ПК, её предшественница была эксклюзивом для консолей. Battlefield: Bad Company — одна из немногих игр серии, которая обошла стороной персональные компьютеры. Однако теперь появился неофициальный ПК-порт, благодаря которому игроки на ПК наконец-то могут с ней ознакомиться.

Одной из главных особенностей этого неофициального порта стала поддержка клавиатуры и мыши. Теперь можно осматриваться с помощью мыши без привычного для консольных версий дрожания или «тряски» экрана. Управление мышью также работает при использовании бортового оружия техники — его движение стало более плавным. Кроме того, можно отдельно настроить чувствительность мыши для прицеливания, использования оптических прицелов и управления оружием на технике.

В ПК-версии также появился широкий выбор настроек управления: можно назначить клавиши по своему усмотрению и изменить отображаемые на экране подсказки (поддерживаются раскладки для Xbox, PlayStation, а также клавиатуры и мыши). Выбор оружия осуществляется с помощью цифровых клавиш от 1 до 5; поддерживается и использование подобранного оружия, например, гранатомёта. Предусмотрены отдельные клавиши для бега и приседания.

Как и большинство портов для ПК, Battlefield: Bad Company получила специальный лаунчер, позволяющий настроить игру: выбрать разрешение экрана, указать монитор и включить полноэкранный режим. Также доступны настройки вертикальной синхронизации и дальности прорисовки теней. Можно изменить угол обзора в диапазоне от 55 до 120 градусов, а также отрегулировать размер модели оружия на экране.

Добавлены новые параметры для техники и танков: можно настроить скорость прицеливания и скорость поворота танковой башни. В лаунчере также предусмотрен раздел для достижений и онлайн-сервисов. Интерфейс доступен на английском и турецком языках.

Кроме того, в ПК-версии исправлены некоторые графические недочёты, присутствовавшие в версии для Xbox 360. Теперь синий дым отображается в полном разрешении, а яркость белых вспышек при взрывах была скорректирована. Также исправлены проблемы с отображением чёрного дыма и появлением на земле артефактов в виде острых «шипов». Чтобы избежать подобных проблем, дальность прорисовки теней ограничена 200 метрами.

Желающие могут скачать этот неофициальный порт Battlefield: Bad Company для ПК здесь.