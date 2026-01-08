Бывший ведущий разработчик Battlefield признался, что сам не до конца понимает, зачем подготовил почву для Bad Company 3

Серия Battlefield: Bad Company давно остается одной из самых любимых среди фанатов франшизы, а Bad Company 2, вышедшая в 2010 году, до сих пор считается одной из лучших частей. Однако продолжения игроки так и не дождались — Bad Company 3, судя по всему, уже никогда не увидит свет. И недавно появилось любопытное объяснение, почему хоршошо известный сиквел вообще намекал на своё существование.

Бывший ведущий дизайнер и сценарист Bad Company 2 Дэвид Голдфарб поделился историей в соцсетях. Он отреагировал на публикацию, напомнившую о финале Bad Company 2, где игра заканчивается клиффхэнгером и намеком на вторую волну конфликта — с вторжением российских сил на территорию США.

Голдфарб признался, что понимает этот ход теперь не до конца:

«Помню это довольно хорошо. Не уверен, зачем я это сделал — просто тогда это казалось логичным. И я очень хотел сделать продолжение, где Россия оккупирует Аляску».

Таким образом, у Bad Company 3 действительно существовала задумка, но дальше концепции дело не зашло. В альтернативной версии истории игроки могли бы увидеть масштабную кампанию по освобождению Аляски и развитие полюбившегося подразделения «Bad Company».

Однако серия пошла другим путем: в 2011 году вышла Battlefield 3, а в 2013 — Battlefield 4, которые многие считают вершиной франшизы. Позже Electronic Arts закрыла сервера Bad Company, а в 2024 году были отключены и серверы старых консолей для Battlefield 3, Battlefield 4 и Hardline.