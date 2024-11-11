"EA знает, где я нахожусь": ведущий сценарист Battlefield Bad Company 2 не против сделать еще одну Bad Company

Дэвид Голдфарб, ведущий дизайнер и сценарист Battlefield Bad Company 2, заявил, что не против сделать новую часть популярной франшизы, если EA будет заинтересована в возрождении серии.

В беседе с PCGamesN Голдфарб рассказал, что уже имеет представление о том, в каком направлении пойдет Battlefield Bad Company 3, и уже набросал идеи, но сомневается, что они когда-либо увидят свет из-за текущего климата разработки.

Я здесь. Они [EA] знают, где я нахожусь, если захотят сделать такую игру.



Таких игр, как [Bad Company], с таким качеством производства больше нет. Большинство крупных производств не будут делать такие ставки, потому что они верят, что могут заглянуть в прошлое, чтобы предсказать успех, а если заглянуть в прошлое, то Bad Company с ее юмором и подходом покажется аномалией. Как и во всех этих чертовых местах, именно поэтому мы больше не видим подобных игр, потому что экономика, неприятие риска и прочая ерунда отталкивают людей от них. Во многом Bad Company 2 была идеальным штормом. Не уверен, что мы сможем повторить это снова.

Battlefield Bad Company 2 вышла в марте 2010 года для PS3, PC и Xbox 360, но в прошлом году EA заявила, что в конце апреля уберет ее, а также Battlefield 1943 и оригинальную Bad Company, из цифровых магазинов.

Если говорить о будущем франшизы Battlefield как таковой, то в настоящее время EA работает над следующей частью серии. Согласно последним слухам Insider-Gaming, события новой Battlefield будут происходить в промежутке между 2027 и 2020 годами. Также сообщается, что на старте в игре будет представлено 45 видов оружия, что определенно больше, чем в Battlefield 2042.