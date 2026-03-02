Снег на Вайт-Пасс и тотальное разрушение: Вспоминаем Battlefield: Bad Company 2 спустя 16 лет"

В это трудно поверить, но одна из самых обожаемых игр в жанре шутеров от первого лица сегодня отмечает грандиозную дату. Шестнадцать лет назад студия DICE выпустила проект, который навсегда изменил представление о разрушаемости окружения и юморе внутри отряда.

Вышедшая в 2010 году, Bad Company 2 не была очередным типичным военным шутером. Она познакомила нас с культовой «Компанией Б» — группой солдат, которые не искали славы, а просто пытались выбраться из передряг. От заснеженных вершин Вайт-Пасс до пыльных улиц Арики — движок игры «Destruction 2.0» позволял игрокам сравнивать с землей целые здания, динамически меняя карту по ходу матча.



Даже спустя более десяти лет фанаты с теплотой вспоминают непревзойденный звуковой дизайн, напряженные матчи в режиме «Штурм» и чистый восторг от вовремя взорванного заряда C4. И хотя серверы оригинала уже официально закрыты, память о тех хаотичных сражениях живет в сердцах миллионов игроков.