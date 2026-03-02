Снег на Вайт-Пасс и тотальное разрушение: Вспоминаем Battlefield: Bad Company 2 спустя 16 лет"

В это трудно поверить, но одна из самых обожаемых игр в жанре шутеров от первого лица сегодня отмечает грандиозную дату. Шестнадцать лет назад студия DICE выпустила проект, который навсегда изменил представление о разрушаемости окружения и юморе внутри отряда.
Вышедшая в 2010 году, Bad Company 2 не была очередным типичным военным шутером. Она познакомила нас с культовой «Компанией Б» — группой солдат, которые не искали славы, а просто пытались выбраться из передряг. От заснеженных вершин Вайт-Пасс до пыльных улиц Арики — движок игры «Destruction 2.0» позволял игрокам сравнивать с землей целые здания, динамически меняя карту по ходу матча.
Даже спустя более десяти лет фанаты с теплотой вспоминают непревзойденный звуковой дизайн, напряженные матчи в режиме «Штурм» и чистый восторг от вовремя взорванного заряда C4. И хотя серверы оригинала уже официально закрыты, память о тех хаотичных сражениях живет в сердцах миллионов игроков.
Было время...
Да уж, даже не верится, что столько времени прошло. Весной помнится тяжело было её играть, экзамены на носу и предки не давали толком втянуться))) Зато потом с друзьями летом догонялись.
Помню, на XFX4890 её прошёл
16 лет....
еще 2 года и сможешь бухло себе купить
И за эти 16 лет игры всё такие же, развития нет в графике практически.Скорее деградация идёт.
Да, ну, хорош, BF3 уже по-другом выглядел
Ну, разрушаемость, мягко говоря, там ни о чем. Хоть в БК2 дома и примитивно складывались, но ощущение того, что на карте живого места не остаётся ощущались совершенно иначе.
Он про графику написал, я ответил скрином
Ага, в Марте вышла. В Июне уже в армейку, толком даже не поиграл...Пришел из армии и Осенью выходит такое детище, как БФ3. Вот тогда то и начались бессоные ночи)