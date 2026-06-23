EA окончательно отключила серверы Battlefield Hardline на консолях

Electronic Arts прекратила работу серверов Battlefield Hardline на PlayStation 4 и Xbox One. Онлайн-сервисы шутера были отключены вечером 22 июня, поставив точку в более чем десятилетней истории игры.

О закрытии серверов компания предупреждала ещё в марте. В мае Battlefield Hardline также исчезла из цифровых магазинов, а теперь консольные игроки полностью потеряли доступ к многопользовательскому режиму. Владельцев ПК изменения не затронули.

В последние часы перед отключением поклонники игры активно делились воспоминаниями и публиковали записи последних матчей. Некоторые успели запечатлеть момент, когда соединение с серверами внезапно прервалось прямо во время игры.

После закрытия пользователей встречает сообщение от разработчиков:

«Нам очень жаль, но серверы этой игры были отключены. Спасибо, что играли с нами!»

Battlefield Hardline вышла в 2015 году и заметно отличалась от других частей серии. Вместо масштабных военных конфликтов игра предлагала противостояние полиции и преступных группировок, делая ставку на криминальный сюжет, городские перестрелки и атмосферу боевиков.

Несмотря на несколько дополнений и преданное сообщество игроков, проект так и не смог удержаться в центре внимания после выхода Battlefield 1 в 2016 году. Успех следующей части быстро затмил Hardline, которая постепенно ушла в тень более популярных представителей франшизы.