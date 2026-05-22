EA убрала из продажи Battlefield Hardline на PlayStation и Xbox

Компания Electronic Arts сегодня навсегда сняла с продажи Battlefield Hardline в PlayStation Store и Xbox Store, оставляя поклонников PlayStation и Xbox на PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One и Xbox Series без возможности купить игру.

Те, кто уже владеет игрой EA на PlayStation или Xbox, смогут играть в неё как обычно, но только до 22 июня. 22 июня серверы игры EA будут отключены, в результате чего станет доступна только одиночная игра, а остальная её часть будет полностью недоступна, независимо от того, владеете вы ею или нет. Пользователям ПК пока не о чем беспокоиться, так как игра остаётся доступной для покупки на ПК, и нет необходимости беспокоиться об отключении серверов. Эти проблемы касаются только пользователей PlayStation и Xbox.

Battlefield Hardline — это шутер от первого лица, выпущенный в 2015 году компанией Visceral Games. После выхода игра получила средний балл Metacritic 72, что значительно ниже лучших показателей серии. Критики и игроки сетовали на то, что она не очень похожа на Battlefield из-за некоторых существенных изменений в игровом процессе. Тем не менее, это высокобюджетный, качественный шутер, в который некоторые играют до сих пор, как и во многие игры серии Battlefield, и в рамках серии он ощущается уникальным.