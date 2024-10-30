Ведущий дизайнер мультиплеера Battlefield Hardline высказался о шансах появления сиквела

Лебединый релиз студии Visceral Games, Battlefield Hardline, встретил неоднозначные отзывы на старте, но со временем завоевал культовый статус среди фанатов. Игра предлагала динамичный мультиплеер на тему противостояния копов и грабителей, и многие поклонники сегодня мечтают о сиквеле. Однако, по словам ведущего дизайнера мультиплеера Таддеуса Сассера, шансов на продолжение нет. Даже если бы Visceral Games не закрыли, издатель EA «ни за что» не поддержал бы проект.

В беседе с VideoGamer Сассер объяснил, что идеи для Battlefield Hardline 2 были — даже те, что не попали в оригинальную игру. Однако политический климат того времени и невысокие продажи сделали сиквел маловероятным. «Может, есть мир, где эта игра могла бы существовать, но политический климат — если вспомнить стрельбу в Фергюсоне и прочие плохие события — просто не позволил бы этого», — отметил Сассер. Он также добавил, что игра выиграла бы, если бы избавилась от бренда Battlefield в названии. «Назовите её просто Hardline 2, и вот у вас уже собственная идентичность: “Это игра про копов и грабителей, без танков, но с арсеналом оружия и гаджетов”, — говорит он.

Сассер также вспомнил об идеях, которые не удалось реализовать, включая впечатляющий прототип электрошокера, при ударе которого персонаж падал на землю. Этот элемент вырезали из-за ошибок, и дизайнер до сих пор жалеет о таком решении.

После завершения работы над DLC к Battlefield Hardline Сассер покинул Visceral Games и сейчас занят на посту игрового директора будущего проекта Marvel Rivals от NetEase. Тем временем серия Battlefield продолжает жить. Несмотря на неудачу Battlefield 2042, студия DICE готовит новую игру, возвращаясь к сеттингу современной войны и надеясь вернуть культовую серию к своим истокам.