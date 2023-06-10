Battlefleet Gothic: Armada 2 получает новую играбельную фракцию благодаря моду Skalgrim ©

В настоящее время поклонникам игр во вселенной Warhammer 40,000 практически не на что жаловаться. Отличная пошаговая стратегия Battlesector регулярно получает новые DLC, в конце мая многих игроков порадовал ретро-шутер Boltgun, а массы игроков с нетерпением ждут выхода Space Marine 2 и Rogue Trader. На фоне этих продуктов космическая RTS Battlefleet Gothic: Armada 2 остается несколько забытой. Ее разработчики уже заняты другим проектом, но, к счастью, задачу по развитию игры взяли на себя фанаты. Самым главным плодом этого является великолепный мод Skalgrim, который недавно получил новую версию.

Мод выступает и как фанатский патч, улучшающий геймплей, и как дополнение, расширяющее содержание этой RTS. Проект сильно увеличивает размеры космических армад в игре, обеспечивая большой масштаб космических стычек, основательно перестраивает игровой баланс и перерабатывает систему навыков. Кроме того, проект вводит значительный набор новых кораблей, включая корабли класса "Титан".

Последняя версия мода 2.2 массу изменений:

Появилось до 45 новых кораблей.

Также была добавлена новая играбельная субфракция в виде Темного Механикума. На ее разработку у автора ушел год.

Также были улучшены механики морали.

Улучшен игровой баланс, в том числе за счет увеличения стоимости Титанов, чтобы они не доминировали так сильно в битвах.

С выходом версии 2.2 автор реализовал все свои первоначальные планы. Он не исключает дальнейшего развития проекта, но предупреждает, что это маловероятно.



Напомню, Battlefleet Gothic: Armada 2 вышла в январе 2019 года. Игра доступна только на ПК. Игра получила только одно дополнение в виде Chaos Campaign Expansion.